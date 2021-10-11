12 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? İşte sorgulama ekranı…

12 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli yakınlarının maddi yükünü hafifletmek amacıyla sunduğu bu desteğin Ekim ayında ne zaman yatacağı oldukça merak ediliyor. Henüz başvurmamış olanlar ise evde bakım maaşı başvuru şartlarının neler olduğunu araştırıyor. İşte ayrıntılar…
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşının Ekim ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.