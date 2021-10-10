Finlandiya, Almanya, Kanada! 1 milyon işçi arıyor

Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bunun üzerine birçok ülke işçi alım ilanları yayınlıyor. Kanada'nın ardından Almanya ve Finlandiya da işçi alacağını duyurdu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapacağı açıklandı.

SAĞLIKÇILAR BİRİNCİ SIRADA

Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi alacak. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sırada. Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor. Finlandiya da işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı 30 bin seviyelerinde. Sağlıkçılar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor. İşçilere en az 2300 euro, yani 25 bin TL verilecek. Finlandiya'daki iş başvuruları şirketler üzerinden gerçekleşecek.

VASIFLI ELEMAN İSTENİYOR

Almanya'nın da 270 bin kadın ve erkek işçiye ihtiyacı olduğu duyuruldu. Ülkede pazarlama, mimar, mühendis, yazılım geliştiriciler, sağlık elemanları, ekonomistler, müşteri temsilcilerine ve fabrika işçilerine ihtiyaç bulunuyor. Almanya'da iş başvurusu yaparken ön mektup (covet letter) çok önemli. Bu mektup ile şirkete kendinizle ilgili izlenimleri aktarıyorsunuz. İşverenlerinizin yazdığı referans mektupları da faydalı oluyor.