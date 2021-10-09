Herkesin cüzdanında var ama kimse farkında değil! Kredi kartı olanlara son dakika müjdesi! 40 güne kadar en az...

Herkesin cüzdanında var ama kimse farkında değil! Kredi kartı olanlara son dakika müjdesi geldi. Mart 2020'den bu yana yaklaşık 2.5 yıllık süreçte online ve kredi kartıyla büyük artış yaşandığı görüldü. Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bu fırsatta en önemli nokta faizsiz nakit kullanım olanağı oldu.

FAİZSİZ PARA İMKANI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denildi.