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    • Ekonomi
    • 09.10.2021 18:29
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    • 09.10.2021 18:29
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    Herkesin cüzdanında var ama kimse farkında değil! Kredi kartı olanlara son dakika müjdesi! 40 güne kadar en az...

    Kredi kartıyla alışveriş yapan kişilere güzel haber verildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıldan bu yana kart kullanımı büyük ölçüde arttı. Herkes alışverişlerini kartlarla temassız yoldan yapıyor. Bu süreçte asgari tutar ödemelerinde de artış yaşandığı gözlemlendi. Özellikle son yıllarda sık sık kartla alışveriş yapan kişiler için önemli bir açıklama yapıldı. Günümüzde kredi kartı kullanan pek çok kişi yeni kararla ilgili detayları bilmiyor. Bu nedenle de binlerce banka müşterisi bu gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Aktarılan son bilgiye göre, kredi kartları ile 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanı olacak.

    Kredi kartı olanları yakından ilgilendiren haber!

    Herkesin cüzdanında var ama kimse farkında değil! Kredi kartı olanlara son dakika müjdesi geldi. Mart 2020'den bu yana yaklaşık 2.5 yıllık süreçte online ve kredi kartıyla büyük artış yaşandığı görüldü. Ancak çoğu kişi de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması mümkün olmuyor. Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı için faydalanamıyor. Bu fırsatta en önemli nokta faizsiz nakit kullanım olanağı oldu.

    FAİZSİZ PARA İMKANI

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denildi.

    Kredi kartı olan herkes için geçerli. Faizsiz nakit para kullanabilirsiniz. Birçok kişi haberdar olmadığı için bu haktan yararlanmıyor. Sıfır faiz imkanı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Kredi kartı kullanımı özellikle pandemi sürecinde online alışverişe olanak sağlaması, taksit imkanın bulunması gibi nedenlerle artış gösterdi.

    Kredi kartı kullanımı arttı. Ancak pek çok kişi kredi kartı kullanımını doğru bir şekilde yönetemediği için faiz yüküyle karşı karşıya kalıyor. Bu da çoğu zaman sadece asgari tutarın ödenmesinden kaynaklanıyor.

        Sadece asgari tutarın ödenmesi ile kredi kartı borcundan kurtulmak mümkün olmuyor. En azından bir miktar üzerini ödemek gerekiyor. Aksi durumda borç içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor.

        Bankalardan kredi kartı alıp kullanmaya başlayan müşteriler, banka işlemlerini hızlı bir şekilde yaparken neye imza attıklarının farkında olmuyor.

        Bu durum müşterilerin kart kullanırken sahip olduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Bu haklardan en önemlisi ise faizsiz nakit kullanım olanağının bulunması.
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            Haberler Ekonomi Herkesin cüzdanında var ama kimse farkında değil! Kredi kartı olanlara son dakika müjdesi! 40 güne kadar en az...
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