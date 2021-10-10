10 Ekim canlı döviz kurları! Dolar alış satış fiyatı ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Serbest piyasada dolar fiyatları!

10 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları! Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını derledik. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor.
10 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,9676
Dolar satış: 8,9693
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,3492
Euro Satış: 10,4166