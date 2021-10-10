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    • Ekonomi
    • 10.10.2021 08:47
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    • 10.10.2021 08:47
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    10 Ekim canlı döviz kurları! Dolar alış satış fiyatı ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Serbest piyasada dolar fiyatları!

    10 Ekim Pazar dolar, euro ve sterlin fiyatları hakkında aramalar artmaya başladı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından dolar kaç TL sorusu anlık olarak takipo ediliyor. Son dönemde yükselişe geçen dolar TL, 8 Ekim tarihinde 8.97 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki, 10 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    10 Ekim canlı döviz kurları! Dolar alış satış fiyatı ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Serbest piyasada dolar fiyatları!

    10 Ekim dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları! Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını derledik. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Her gün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor.

    10 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,9676

    Dolar satış: 8,9693



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3492

    Euro Satış: 10,4166

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 12,1829

        Pound satış: 12,2440

        GÖZLER ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

        Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde dolar endeksinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirtti.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yüzde 1,59 seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin de yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.
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        Haberler Ekonomi 10 Ekim canlı döviz kurları! Dolar alış satış fiyatı ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Serbest piyasada dolar fiyatları!
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