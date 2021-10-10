Esnafa müjde! Vergi muafiyeti bu hafta Meclis'e geliyor: Yüz binlerce esnaf bekliyordu





KOOPERATİF YASASI DEĞİŞİYOR



TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar ile Bilgi Teknoloji Komisyonu ise AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklifle; bütün gelir gider raporları ve bilançolarının ortaklar tarafından incelenmesine imkan verilecek. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kooperatif bilgi sistemi kurulacak. Bu sistemle ortaklar her türlü kooperatif faaliyetlerini görebilecek ve inceleyebilecek. Teklifle ayrıca, kooperatiflere dış denetim imkanı veriliyor.





PARLAMENTER SİSTEM TOPLANTISI



6 siyasi partinin, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışma toplantısı da çarşamba günü Meclis'te yapılacak.

Bu hafta AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grup toplantıları da yapılacak. Genel başkanlar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.