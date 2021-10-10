10 Ekim evde bakım parası yatan iller güncel listesi! Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı hak sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşının hesabınıza yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, 10 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar!
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşının Ekim ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.