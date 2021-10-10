Memur-Sen "3600 ek gösterge" mesajı! Tarih verildi... "Vaat Cumhurbaşkanımıza aittir"

"EĞİTİMDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN PERSONEL EKSİKLİĞİDİR"

Eğitimde çok ciddi sorunların olduğunu dile getiren Yalçın, eğitim öğretim ortamı başladığı halde PCR, aşı ve benzeri tartışmaların eğitim öğretimin diğer sorunlarını gölgelediğini söyledi. Yalçın şunları kaydetti:

"Şu anda eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir. Kapılarda güvenlik eksikliğidir. Bu açıdan TYP'den bir personel takviyesi yapılmıştır ama bu yetmemektedir. Bu konuda gerekirse TYP'den yeni bir personel takviyesine ihtiyaç vardır. Kalıcı çözüm olarak mutlaka ve mutlaka merkezi bütçeden personel alımına ihtiyaç vardır. Milli Eğitim Bakanlığında 5 binin üzerinde yeni bir personel alımı yapılacak. Aşçı ve benzeri pansiyonlu yurtlardaki personel ihtiyacını karşılamaya yönelik ama bu eğitim öğretim alanları olan okullardaki hizmetli ihtiyacını gidermediği müddetçe tam çare olmayacaktır. Bu açıdan alınan miktara teşekkür ediyoruz fakat bu vesileyle bir kez daha buradan yeni personel ve hizmetli memur alımı konusunda bir kez daha teklifimizi ifade ediyor ve beklentimizi yineliyoruz."