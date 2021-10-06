850 bin esnafa vergi muafiyeti TBMM'de kabul edildi! Küçük esnaf kimlerdir? Hangi esnaflar vergiden muaf tutulacak?
850 bin küçük esnafın vergiden muaf tutulmasına ilişkin kanun teklifinin 25 maddesi TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, "küçük esnaf" olarak ifade edilen, 850 bin esnafın kazançları gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu kapsamda vatandaşlar hemen vergiden muaf olacak esnaflar hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Küçük esnaf kimlerdir? Hangi esnaflar vergi ödemeyecek? işte vatandaşa can suyu olacak esnafa vergi muafiyeti hakkında detaylı bilgiler...
850 bin esnafın yararlanacağı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 25 maddesi, TBMM'den geçti. Esnafa vergi muafiyetinin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinin ardından vergi muafiyetinin kimleri kapsadığı merak konusu oldu. Berberler, pazarcılar, dükkan işletenler neredeyse tüm çalışanlar kimlerin vergiden muaf tutulacağını araştıyor. Peki Küçük esnaf kimlerdir? Hangi esnaflar vergiden muaf tutulacak? İşte vergiden muaf olacak esnaflar!
KÜÇÜK ESNAF KİMLERDİR?
Giyim, süs eşyası satanlar, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, musluk tamircisi, evde dikiş, turistik eşya gibi üretim yapanlar vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Herhangi bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi ya da seri imalat yapabilen makine ve materyal kullanmadan, evlerinde imal ettikleri ürünleri, internet vb. elektronik platformlar üzerinden satışını yapan kişiler esnaf muaflığı kapsamına girerler.
Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekecek.
Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun "muhtasar beyanname" ve "vergi tevkifatının yatırılması" başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak. Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, istisnadan faydalanmalarına engel oluşturmayacak.