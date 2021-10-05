BAT sigara markaları zamlı fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim Kent, Kent D- Range, Pall Mall, Samsun, Maltepe zam sonrası yeni fiyat listesi!

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Fiyatlarla ilgili yeni zamlı listeler tiryakiler tarafından araştırılmaya başlandı. Markalar tarafından resmi bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyordu. Son dakika bilgisine göre BAT sigara markalarına zam geldiği açıklandı. Peki, BAT sigara markaları zamlı fiyatları ne kadar oldu? Kent, Kent D- Range, Pall Mall, Samsun, Maltepe zam sonrası yeni fiyat listesi!