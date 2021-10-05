BAT sigara markaları zamlı fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim Kent, Kent D- Range, Pall Mall, Samsun, Maltepe zam sonrası yeni fiyat listesi!

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Fiyatlarla ilgili yeni zamlı listeler tiryakiler tarafından araştırılmaya başlandı. Markalar tarafından resmi bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyordu. Son dakika bilgisine göre BAT sigara markalarına zam geldiği açıklandı. Peki, BAT sigara markaları zamlı fiyatları ne kadar oldu? Kent, Kent D- Range, Pall Mall, Samsun, Maltepe zam sonrası yeni fiyat listesi!
BAT SİGARA ZAMMI! BAT SİGARA MARKALARI ZAMLI FİYATLARI NE KADAR OLDU?
British American Tobacco 2021 yeni zamlı fiyat listesi!
Kent: 16 TL
Kent D-Range: 16 TL
Kent Slims: 19 TL
Rothmans: 15, 50 TL
Pall Mall: 16 TL
Tekel 2000: 15, 50 TL
Tekel 2001: 15, 50 TL
Samsun: 16 TL
Maltepe: 16 TL
Viceroy: 16 TL
CAMEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
JTİ tarafından Camel ve Winston'a 1 TL zam yapıldığı duyuruldu. Son yapılan açıklamada, Camel ve Winston sigaralara 1 TL zam geldiği açıklandı.
İşte 4 Ekim Camel 2021 sigara fiyatları;