Üçüncü faz devam ediyor! İhtiyacı olana pandemi desteği: Aile başına 1100 TL ödeniyor... Kimler başvurabilir?

Bunun için başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlette pandemi sosyal destek ön başvurusu bölümünden sorulan sorular cevaplanarak başvuru gerçekleşmiş oluyor. Ödemeler ise başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT şubeleri aracılığı ile yapılıyor.

Evden çıkamayacak durumda olanlara ise paraları konutlarında ödeniyor. Başvuru yapanlar sonuçları yine e-devlet üzerinden öğrenilecek. İşte detaylar...

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Düzenli geliri olmayanlar

Günlük yevmiye ile çalışan işsizler

Her haneden bir kişi