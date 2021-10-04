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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 17:58
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    • 04.10.2021 18:05
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    Üçüncü faz devam ediyor! İhtiyacı olana pandemi desteği: Aile başına 1100 TL ödeniyor... Kimler başvurabilir?

    Son dakika haberleri... İhtiyacı olan ailelere pandemi desteği sürüyor. Pandemi döneminde hem işçiyi hem işvereni hem de hane halklarını koruyan çok önemli destekler sağlandı. Bunlardan birisi de ihtiyaç sahibi olan ailelere verilen karşılıksız hibe desteği oldu. Desteğin üçüncü fazı devam ediyor…Peki kimler başvurabiliyor? Başvuru nereden yapılıyor? İşte detaylar...

    FARUK ERDEM EKONOMI
    takvim.com.tr
    İhtiyacı olana pandemi desteği

    2020 Yılı Mart ayında başlayan salgınla mücadelede Türkiye hemen her kesime yaptığı desteklerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldi.

    DESTEK DEVAM EDİYOR
    Dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye hükümetin aldığı tedbirlerle işçişi, işvereni ve hane halklarını koruyan destekleri bir bir devreye soktu ve bunların birçoğu da devam ediyor.

    Hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yalnız bırakılmadı.

    Bu kapsamda üç ayrı FAZ ödeme ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7 milyondan fazla aileye ulaşılarak yaklaşık 8 milyar TL'lik karşılıksız ödemeler gerçekleştirildi. Son olarak açıklanan üçüncü faz ödemelerinde yapılan yardımın 2.3 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi.

        Bu süreçte ilk 2 fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme-içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı. Üçüncü faz ile ilgili başvurular ise Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından değerlendiriliyor. İhtiyaç sahibi ailelere paraları hemen ödeniyor.

        Bunun için başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlette pandemi sosyal destek ön başvurusu bölümünden sorulan sorular cevaplanarak başvuru gerçekleşmiş oluyor. Ödemeler ise başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT şubeleri aracılığı ile yapılıyor.

        Evden çıkamayacak durumda olanlara ise paraları konutlarında ödeniyor. Başvuru yapanlar sonuçları yine e-devlet üzerinden öğrenilecek. İşte detaylar...

        KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
        Düzenli geliri olmayanlar
        Günlük yevmiye ile çalışan işsizler
        Her haneden bir kişi

        KİMLER ALAMAYACAK
        Kamu işçileri, memurlar, emekliler
        Kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar
        Daha önce destekten yararlananlar

            NASIL BAŞVURULACAK
            E-devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak

            HANGİ SORULAR SORULUYOR
            Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)
            Aylık toplam geliriniz ne kadar?
            Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?
            Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?

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            Haberler Ekonomi Üçüncü faz devam ediyor! İhtiyacı olana pandemi desteği: Aile başına 1100 TL ödeniyor... Kimler başvurabilir?
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