Üçüncü faz devam ediyor! İhtiyacı olana pandemi desteği: Aile başına 1100 TL ödeniyor... Kimler başvurabilir?

2020 Yılı Mart ayında başlayan salgınla mücadelede Türkiye hemen her kesime yaptığı desteklerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldi.
DESTEK DEVAM EDİYOR
Dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye hükümetin aldığı tedbirlerle işçişi, işvereni ve hane halklarını koruyan destekleri bir bir devreye soktu ve bunların birçoğu da devam ediyor.
Hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yalnız bırakılmadı.
Bu kapsamda üç ayrı FAZ ödeme ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7 milyondan fazla aileye ulaşılarak yaklaşık 8 milyar TL'lik karşılıksız ödemeler gerçekleştirildi. Son olarak açıklanan üçüncü faz ödemelerinde yapılan yardımın 2.3 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi.