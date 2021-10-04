Telegram çöktü mü son dakika? 4 Ekim Telegram neden açılmıyor? Telegram kişiler gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

TELEGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ!

Telegram'da fotoğrafların yüklenememesi ya da gönderimlerde aksaklık olması genellikle telefon hafızasının dolu olmasından dolayı kaynaklanmakta. İşlemlere başlamadan önce yeterli hafızanızın olup, olmadığını kontrol ediniz.

Bir diğer yüklenme problemi ise internet kaynaklı olmakta. İnternetinizin iyi çektiğinden, tarife aşımından dolayı hattınızın kısıtlanmadığından ve internetinizin açık olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Telegram'ın yaşanan problemlere çözümler şu şekildedir;

Telegram uygulamasının sürümünü kontrol ediniz ve yeni sürümü varsa update ediniz.

Güncel sürüme sahipseniz ve uygulamada problem yaşıyorsanız. Uygulamayı kaldırınız ve ardından telefonunuzu yeniden başlatınız. Yeniden başlatma sonrası telefonunuzun uygulama marketinden sürümünüze uygun Telegram uygulamasını yükleyiniz.

Uygulamada yaşanan problemler telefon sürümünüzden kaynaklanıyorsa uygun sürümü bulup, tekrar deneyiniz.