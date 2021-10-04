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    • 04.10.2021 21:59
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    Telegram çöktü mü son dakika? 4 Ekim Telegram neden açılmıyor? Telegram kişiler gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

    Telegram çöktü mü? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Mesajlaşma uygulaması Telegram'da bazı erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Aynı sorun Instagram ve Whatsapp uygulamasında da yaşanıyor. Milyonlarca kişi arama motorlarında, Telegram çöktü mü son dakika? Telegram neden açılmıyor? Telegram güncelleniyor sorunu nasıl çözülür? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    Telegram çöktü mü son dakika? 4 Ekim Telegram neden açılmıyor? Telegram kişiler gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

    Telegram'da bazı kişiler erişim problemleri yaşamaya başladı. Uygulamada sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Peki, Telegram çöktü mü son dakika? 4 Ekim Telegram neden açılmıyor? Telegram güncelleniyor sorunu nasıl çözülür? İşte cevabı!

    TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

    Akşam saatlerinde yaşanan aksaklık ve yüklemeler Telegram'da yaşanan yoğunluktan dolayı meydana gelmekte. Ayrıca zayıf bağlantı nedeniyle de problemler yaşanmakta.

    TELEGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ!

    Telegram'da fotoğrafların yüklenememesi ya da gönderimlerde aksaklık olması genellikle telefon hafızasının dolu olmasından dolayı kaynaklanmakta. İşlemlere başlamadan önce yeterli hafızanızın olup, olmadığını kontrol ediniz.

    Bir diğer yüklenme problemi ise internet kaynaklı olmakta. İnternetinizin iyi çektiğinden, tarife aşımından dolayı hattınızın kısıtlanmadığından ve internetinizin açık olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

    Telegram'ın yaşanan problemlere çözümler şu şekildedir;

    Telegram uygulamasının sürümünü kontrol ediniz ve yeni sürümü varsa update ediniz.

    Güncel sürüme sahipseniz ve uygulamada problem yaşıyorsanız. Uygulamayı kaldırınız ve ardından telefonunuzu yeniden başlatınız. Yeniden başlatma sonrası telefonunuzun uygulama marketinden sürümünüze uygun Telegram uygulamasını yükleyiniz.

    Uygulamada yaşanan problemler telefon sürümünüzden kaynaklanıyorsa uygun sürümü bulup, tekrar deneyiniz.

        UYGULAMA NEDEN AÇILMIYOR?

        Telegram'da yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle mesajlar bildirim olarak gelse bile uygulamada açılmıyor olabilir.

        Telegram Messenger açıklaması:

        "Doğu Avrupa'daki bazı kullanıcılarımız son 45 dakika içinde bağlantı sorunları yaşamış olabilir. Şimdi her şey yolunda olmalı, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

        Görünüşe göre Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde birkaç bireysel kullanıcı için bazı sorunlar hala devam ediyor. Herkesi tekrar çevrimiçi hale getirmek için çalışıyoruz, bekleyin!"
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        Haberler Güncel Telegram çöktü mü son dakika? 4 Ekim Telegram neden açılmıyor? Telegram kişiler gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?
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