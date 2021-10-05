Başkan Erdoğan talimatı verdi! Bin market geliyor: İşte fahiş fiyata karşı Tarım Kredi’nin 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi





TÜRKİYE GENELİNE YAYGIN MAĞAZA AÇMAYA DEVAM EDİLECEK

Bugün itibariyle Tarım Kredi Marketlerin 486 mağaza sayısına ulaştığını anlatan Yıldırım, "Kısa sürede ilk hedefimiz olan 500 marketi tamamlayacağız. Şu anda 700. mağazayı açabilecek şekilde mağaza anlaşmaları imzalandı. Bizim 5 yıllık 2021-2026 stratejimiz var. Stratejimiz doğrultusunda lojistik merkezlerimizi de oluşturarak Türkiye genelinde mağazalar açmaya devam edeceğiz.



Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl ve önümüzdeki sene için bin mağaza talimatı verdi. Biz işini bilen ve aşkla yapan bir ekibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hedeflerin de üzerine çıkacağız inşallah" dedi.