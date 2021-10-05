Başkan Erdoğan talimatı verdi! Bin market geliyor: İşte fahiş fiyata karşı Tarım Kredi’nin 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süratle 500 metrekareden büyük olmak üzere bin adet Tarım Kredi Market açılması talimatını verirken, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım da buradaki stratejiyi açıkladı. Küçük mağaza formatının yanında ülke çapında kooperatif ürünleri ile birlikte ulusal ve uluslar arası marka ürünlerin satışı için 1.000-1.500 metrekare büyüklüğe sahip olacak KoopgrosS'lar açılacağını anlatan Yıldırım, Ocak ayından itibaren ise aile bakkal ve marketlerini korumak için KoopmarkeT adı altında bayilik imkanı getireceklerini açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN 1000 MARKETİ MÜJDELEMİŞTİ
Başkan Erdoğan'ın 5 zincir marketle ilgili yaptığı açıklamasının ardından marketlerle ilgili fiyat sorununu aşmak için Tarım Kredi Marketlere bin adet mağaza açılması talimatı daha verdi.
İŞTE KOOPERATİF MARKET STRATEJİSİ
Tarladan sofraya kadar bir zincir kuran ve çiftçinin ürettiği ürünü doğrudan halka ulaştıran Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin Genel Müdürü Yıldırım yaptığı açıklamada Kooperatif marketlerinin büyüme stratejisini ve uyguladıkları fiyat politikasını açıkladı.
TÜRKİYE GENELİNE YAYGIN MAĞAZA AÇMAYA DEVAM EDİLECEK
Bugün itibariyle Tarım Kredi Marketlerin 486 mağaza sayısına ulaştığını anlatan Yıldırım, "Kısa sürede ilk hedefimiz olan 500 marketi tamamlayacağız. Şu anda 700. mağazayı açabilecek şekilde mağaza anlaşmaları imzalandı. Bizim 5 yıllık 2021-2026 stratejimiz var. Stratejimiz doğrultusunda lojistik merkezlerimizi de oluşturarak Türkiye genelinde mağazalar açmaya devam edeceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl ve önümüzdeki sene için bin mağaza talimatı verdi. Biz işini bilen ve aşkla yapan bir ekibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hedeflerin de üzerine çıkacağız inşallah" dedi.