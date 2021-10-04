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    • Ekonomi
    • 04.10.2021 08:37
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    • 04.10.2021 08:38
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    Evergrande'nin Hong Kong Borsası'ndaki işlem sıraları durduruldu

    Son dakika haberi... Yaklaşık 300 milyar dolarlık borcunu çevirmekte güçlük çeken Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande'nin Hong Kong Borsası'ndaki işlem sıraları durduruldu. Shenzhen merkezli olan China Evergrande Group, dünyanın en borçlu Gayrimenkul geliştirme şirketi olarak biliniyor.

    Dünya bunu konuşuyor! İşlemler durduruldu

    Dünya ekonomilerinin yakından takip ettiği Evergrande olayında yeni gelişme yaşandı. 300 milyar dolarlık dev borcu ile iflas etmesi beklenen şirketin hisseleri Hong Kong Borsası'nda işleme kapatıldığı duyuruldu.

    Finansal dar boğazda olan Evergrande Group ve bağlı ortaklığı Evergrande Property Services Group'un Hisse işlemleri sabah 04:00'te kapatıldı. Kapatmaya ilişkin olarak herhangi bir neden açıklanmadı.

    China Evergrande Group'un bir diğer bağlı ortaklığı China Evergrande New Energy Vehicle Group'un hisseleri ise yüzde 0,3 değer kazandı.

    DÜNYANIN EN BORÇLUSU
    Shenzhen merkezli olan China Evergrande Group, dünyanın en borçlu Gayrimenkul geliştirme şirketi olarak biliniyor.

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