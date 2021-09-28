Piyasanın gözü FED Başkanı Powell'da

Lagarde, büyüme görünümünün ise belirsizliğini korumaya ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelere bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyondaki artışın sonbaharda da devam edeceği ancak geçici olduğunu düşündüklerini aktaran Lagarde'ın, bugünkü konuşmasında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları vermeye devam etmesi bekleniyor.

Avrupa borsaları, dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Vadeli işlemlerde endeks kontratları, bugün de alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa yakın 1,1705'ten işlem görüyor.

Asya'da, Çinli emlak geliştirme şirketi Evergrande'ye ilişkin süreç hala risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ederken, enerji arzında artan problemlerin gelecek hafta başlayacak olan 1 haftalık resmi tatille azalabileceği ifade ediliyor.

Bugün açıklanan verilere göre ise Çin'de sanayi sektörü karlılığı ağustosta yüzde 10,1'e geriledi.