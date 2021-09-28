Piyasanın gözü FED Başkanı Powell'da

Tedarik zincirindeki sıkıntılara enerji arzındaki yetersizliğin de eklenmesiyle küresel piyasalarda belirsizlik artarken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.
Dünya genelinde tedarik zincirine ilişkin aksaklıklara her gün bir yenisi eklenirken, Çin'de elektrik arzının talebi karşılayamayacağı endişesi sonrası Çin hükümeti bazı bölgelerdeki fabrikalara elektrik kullanımını azaltmaları talimatını verdi.
Brent petrolün varil fiyatı da arz tarafındaki olumsuzluklarla artış eğilimini sürdürürken, 79,5 dolarla Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesine yükseldi.
Artan enflasyon endişeleriyle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de 28 Haziran'dan bu yana ilk kez yüzde 1,50'nin üzerine çıktı.
Öte yandan, ABD'de Senato, borç tavanın artırılması ya da kaldırılmasını onaylamazken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongrenin borç limitini hızla ele almasının zorunlu olduğunu, aksi takdirde ABD'nin ilk kez temerrüde düşeceği ifade etti.
Bugün, Yellen ve Powell'ın Senato'da gerçekleştirecekleri konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Dün New York borsası karışık bir seyir izlerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,21 yükseldi. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de karışık bir seyirle başladı.
Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırmaya devam ederken, İngiltere'de ordu akaryakıt istasyonlarındaki olası yığılmaları önlemek için hazırda bekletiliyor.
Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın dün yaptığı açıklamalarda bankanın destekleyici duruşunu sürdüreceğini bir kez daha yineledi.