2021 yeni sigara zammı: Philip Morris ürünleri Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları kaç TL?

Son dakika haberi: Alınan bu kararlar eş güdümlü sigaralarda ÖTV ve maktu vergi oranları tekrar düzenlendi. Sosyal medya üzerinden sigara zammı konusunu çoğu vatandaş yorumluyor. Philip Morris bünyesindeki sigaralarda birer TL'lik zam yapıldığı açıklandı. Sigaraya yapılan son zamla birlikte 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu. İşte Philip Morris'in sattığı Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları... Philip Morris şirketi 1919 yılında Virgina'da kurulan ve şu an 180 ülkede aktif satış yapan bir tütün mamülleri şirketidir. Şirketin hikayesi aslında 1846'de Philip Morris ile kutulanmış sigara ve tütünlerin satıldığı Londra'da bir dükkanda başlamıştır.
2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar oldu?
Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre sigara fiyatları 4 Ekim 2021'de aşağıdaki gibi olmuştur.
Son dakika haberi: 4 Ekim 2021 yeni sigara zammı
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
BRITISH AMERICAN TOBACCO
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
TURKTAB
Medley: 12,5 lira
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Philip Morris Kimdir?
Philip Morris International Inc. (PMI), 180'den fazla ülkede satılan ürünleri ile Amerikan çok uluslu bir sigara ve tütün üretim şirketidir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Philip Morris Kimdir ve Tarihçesi
Philip Morris şirketi 1919 yılında Virgina'da kurulan ve şu an 180 ülkede aktif satış yapan bir tütün mamülleri şirketidir. Şirketin hikayesi aslında 1846'de Philip Morris ile kutulanmış sigara ve tütünlerin satıldığı Londra'da bir dükkanda başlamıştır. Phiilip Morris'in ölümünden sonra dükkanı kardeşleri Leopold ve Widow devralmıştır.