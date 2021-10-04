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    • Ekonomi
    • 05.10.2021 08:34
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    • 05.10.2021 08:34
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    2021 yeni sigara zammı: Philip Morris ürünleri Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları kaç TL?

    Son dakika haberi: 5 Ekim 2021 Salı günü itibariyle Philip Morris International sigara ürünlerine zam geldiği duyuruldu. Söz konusu sigara ürünlerinin fiyatlarda 1 liralık artış kaydedildi. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmak isterken bir yandan sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Sigaraya oluşturulan zamlar da sigara tiryakilerini sigara içmekten koparamıyor. Peki 5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları kaç TL?

    takvim.com.tr
    2021 son dakika sigara zammı! 2021 Sigara yeni fiyatları ne kadar oldu?

    Son dakika haberi: Alınan bu kararlar eş güdümlü sigaralarda ÖTV ve maktu vergi oranları tekrar düzenlendi. Sosyal medya üzerinden sigara zammı konusunu çoğu vatandaş yorumluyor. Philip Morris bünyesindeki sigaralarda birer TL'lik zam yapıldığı açıklandı. Sigaraya yapılan son zamla birlikte 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu. İşte Philip Morris'in sattığı Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları... Philip Morris şirketi 1919 yılında Virgina'da kurulan ve şu an 180 ülkede aktif satış yapan bir tütün mamülleri şirketidir. Şirketin hikayesi aslında 1846'de Philip Morris ile kutulanmış sigara ve tütünlerin satıldığı Londra'da bir dükkanda başlamıştır.

    2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar oldu?

    Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre sigara fiyatları 4 Ekim 2021'de aşağıdaki gibi olmuştur.

    Son dakika haberi: 4 Ekim 2021 yeni sigara zammı

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 17 TL

    Marlboro Touch: 18 TL

    Marlboro: 19 TL

    Parliament: 19,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL

    Muratti Blu: 16 TL

    Lark: 16 TL

    Chesterfield: 15,50 TL

    Chesterfield Mode: 15,50 TL

    L&M: 15,50 TL

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Lark: 15 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,00 TL

    BRITISH AMERICAN TOBACCO

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 14 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL

    TURKTAB

    Medley: 12,5 lira

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Philip Morris Kimdir?

    Philip Morris International Inc. (PMI), 180'den fazla ülkede satılan ürünleri ile Amerikan çok uluslu bir sigara ve tütün üretim şirketidir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

    Philip Morris Kimdir ve Tarihçesi

    Philip Morris şirketi 1919 yılında Virgina'da kurulan ve şu an 180 ülkede aktif satış yapan bir tütün mamülleri şirketidir. Şirketin hikayesi aslında 1846'de Philip Morris ile kutulanmış sigara ve tütünlerin satıldığı Londra'da bir dükkanda başlamıştır. Phiilip Morris'in ölümünden sonra dükkanı kardeşleri Leopold ve Widow devralmıştır.


        Philip Morris Ürünleri Nelerdir?

        PMI'ın halihazırda piyada bulunan ürünleri: Longbeach, Marlboro, Parliament, Philip Morris, L&M, Muratti, Lark, Chesterfield, A-Mild, Morven Gold, DJI Sam Soe,Bond Street, Multifilter ve Virginia Slims'tir. Türkiye'de bulunan ürünleri: Muratti, Lark , Chesterfield, Marlboro, Parliament, Chesterfield ve L&M'dir.
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        Haberler Ekonomi 2021 yeni sigara zammı: Philip Morris ürünleri Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları kaç TL?
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