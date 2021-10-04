2021 yeni sigara zammı: Philip Morris ürünleri Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları kaç TL?

Son dakika haberi: Alınan bu kararlar eş güdümlü sigaralarda ÖTV ve maktu vergi oranları tekrar düzenlendi. Sosyal medya üzerinden sigara zammı konusunu çoğu vatandaş yorumluyor. Philip Morris bünyesindeki sigaralarda birer TL'lik zam yapıldığı açıklandı. Sigaraya yapılan son zamla birlikte 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu. İşte Philip Morris'in sattığı Parliament, Muratti, Lark, L&M, Marlboro, Malrboro Touch, yeni fiyatları... Philip Morris şirketi 1919 yılında Virgina'da kurulan ve şu an 180 ülkede aktif satış yapan bir tütün mamülleri şirketidir. Şirketin hikayesi aslında 1846'de Philip Morris ile kutulanmış sigara ve tütünlerin satıldığı Londra'da bir dükkanda başlamıştır.