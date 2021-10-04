5 Ekim sigara fiyatları ne kadar? Sigara zammı var mı? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2021! Malbora, Tekel, Kent...

Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? 5 Ekim sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlanmıştı ve Ağustos ayında bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarlar değişmişti. Şimdi ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşıyor ve Malbora fiyatlarının zamlandığına ilişkin bilgiler yayınlanıyor. Peki ne kadar zam geldi? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2021…
SİGARA ZAMMI VAR MI?
Ağustos ayında en son alınan karara göre; tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.
Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021 NE KADAR?
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL