5 Ekim sigara fiyatları ne kadar? Sigara zammı var mı? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2021! Malbora, Tekel, Kent...

Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? 5 Ekim sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlanmıştı ve Ağustos ayında bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarlar değişmişti. Şimdi ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşıyor ve Malbora fiyatlarının zamlandığına ilişkin bilgiler yayınlanıyor. Peki ne kadar zam geldi? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2021…