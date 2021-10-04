Ekonomi piyasalarının gözü eylül ayı enflasyon verilerinde! Aylık TÜFE, ÜFE kaç oldu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ortaya çıkan sorunlar küresel ekonomi ve finans piyasalarında etkili olmaya devam ederken, bu kapsamda merkez bankalarının para politikaları da gündemin üst sıralarında kalmayı sürdürüyor.
Salgınla birlikte değişen koşulların tedarik zincirinde yol açtığı aksaklıklar ve bunun emtia tarafına yansımalarının enflasyonist endişeleri beslemesi, geçen haftanın ilk yarısında pay piyasalarında sert satışları beraberinde getirdi. Bu durum tahvil piyasasına ise yönelimi artırdı. Özellikle Avrupa ve Asya'da enerji arzına yönelik problemlerin gündemin üst sıralarına yerleşmesi ile doğal gaz fiyatlarında da rekor seviyeler görüldü.
Haftanın ikinci yarısında merkez bankaları yetkilileri tarafından enflasyondaki arz şoklarının geçici olduğuna yönelik mesajların yinelenmesi her kadar risk iştahını desteklese de piyasalardaki negatif görünümü değiştirmede yetersiz kaldı.
Öte yandan cuma günü ABD'li ilaç şirketi Merck, Kovid-19'a karşı geliştirdiği deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.
Bu gelişmelerle geçen hafta cuma günü New York borsasında pozitif bir seyir izlenirken, haftalık bazda bakıldığında S&P 500 endeksi yüzde 2,21, Nasdaq endeksi yüzde 3,20 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Geçen hafta 94,4 ile Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden dolar endeksi, yeni haftaya 94,1 ile yatay başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,56 ile geçen hafta gördüğü yaklaşık 3,5 ayın en yüksek seviyesinden düşüşe geçerek haftayı yüzde 1,46'dan kapatırken, bugün yeniden yüzde 1,47'nin üzerine çıktı. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının yeni haftaya negatif bir seyirle başladığı görülüyor.