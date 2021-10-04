Ekonomi piyasalarının gözü eylül ayı enflasyon verilerinde! Aylık TÜFE, ÜFE kaç oldu?

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası açısından önemli bir çıpa olan istidam piyasasına dair verilerin yakından takip edileceğini belirterek, yetkililer tarafından yapılacak her türlü sözle yönlendirmenin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Öte yandan oynaklığı artan petrol fiyatları ve enerji sorunları nedeniyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün gerçekleştireceği toplantının önemi arttı. Toplantıdan mevcut anlaşma kapsamında gelecek aylarda günlük 400 bin varil üretim artışının devamı yönünde kararın çıkması öngörülüyor.

Avrupa tarafında doğal gaz arzına ilişkin sorunlar gündemin üst sıralarına yerleşirken, kış aylarının yaklaşması ile artacak doğal gaz talebine karşılık zayıf stoklar fiyatlar üzerinde önemli bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.