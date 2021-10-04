En ucuz sigara hangisi? Hangi sigaralara, kaç TL zam geldi? Winston Slender blue, Kent, Rothmans, Camel, Medley yeni fiyat listesi

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

BRITISH AMERICAN TOBACCO

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Philip Morris Kimdir?

Philip Morris International Inc. (PMI), 180'den fazla ülkede satılan ürünleri ile Amerikan çok uluslu bir sigara ve tütün üretim şirketidir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Philip Morris Kimdir ve Tarihçesi

Philip Morris şirketi 1919 yılında Virgina'da kurulan ve şu an 180 ülkede aktif satış yapan bir tütün mamülleri şirketidir. Şirketin hikayesi aslında 1846'de Philip Morris ile kutulanmış sigara ve tütünlerin satıldığı Londra'da bir dükkanda başlamıştır. Phiilip Morris'in ölümünden sonra dükkanı kardeşleri Leopold ve Widow devralmıştır

Philip Morris Ürünleri Nelerdir?

PMI'ın halihazırda piyada bulunan ürünleri: Longbeach, Marlboro, Parliament, Philip Morris, L&M, Muratti, Lark, Chesterfield, A-Mild, Morven Gold, DJI Sam Soe,Bond Street, Multifilter ve Virginia Slims'tir. Türkiye'de bulunan ürünleri: Muratti, Lark , Chesterfield, Marlboro, Parliament, Chesterfield ve L&M'dir.