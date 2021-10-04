En ucuz sigara hangisi? Hangi sigaralara, kaç TL zam geldi? Winston Slender blue, Kent, Rothmans, Camel, Medley yeni fiyat listesi

En ucuz sigara hangisi? Hangi sigaralara zam geldi? Güncel sigara fiyatları detayları merak ediliyor. Bu anlamda baktığımız zaman en ucuz sigara 15,50 TL oldu. Ayrıca Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine zam yansıtıldı. Alınan bu kararlar birlikte sigaralarda ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Sosyal medya üzerinden sigara zammı konusunu birçok kişi yorumluyor. Philip Morris bünyesindeki sigaralarda birer TL'lik zam yapıldığı belirtildi. Peki Winston Slender blue, Kent, Rothmans, Camel, Medley yeni fiyat listesi kaç para oldu? 2021 Ekim ayı zamlı güncel liste...
Hangi sigaraya, kaç TL zam geldi? En ucuz sigara hangisi?
Sigaraya zam mı geldi diye araştırana tiryakiler aldıkları cevap ile üzüldü. Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş sigaraya zam geldiğini doğruladı ve zammın 4 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
BRITISH AMERICAN TOBACCO
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
TURKTAB
Medley: 12,5 lira
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Philip Morris Kimdir?
Philip Morris International Inc. (PMI), 180'den fazla ülkede satılan ürünleri ile Amerikan çok uluslu bir sigara ve tütün üretim şirketidir. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Philip Morris Kimdir ve Tarihçesi
Philip Morris şirketi 1919 yılında Virgina'da kurulan ve şu an 180 ülkede aktif satış yapan bir tütün mamülleri şirketidir. Şirketin hikayesi aslında 1846'de Philip Morris ile kutulanmış sigara ve tütünlerin satıldığı Londra'da bir dükkanda başlamıştır. Phiilip Morris'in ölümünden sonra dükkanı kardeşleri Leopold ve Widow devralmıştır
Philip Morris Ürünleri Nelerdir?
PMI'ın halihazırda piyada bulunan ürünleri: Longbeach, Marlboro, Parliament, Philip Morris, L&M, Muratti, Lark, Chesterfield, A-Mild, Morven Gold, DJI Sam Soe,Bond Street, Multifilter ve Virginia Slims'tir. Türkiye'de bulunan ürünleri: Muratti, Lark , Chesterfield, Marlboro, Parliament, Chesterfield ve L&M'dir.