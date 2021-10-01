3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? 3600 ek gösterge son dakika çıktı mı? Son gelişmeler…

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 3600 ek gösterge ile ilgili yaşanan gelişmelere çevrildi. Kamuda çalışan yüz binlerce polis, hemşire, öğretmen gibi memurları yakından ilgilendiren bu konu gündemden düşmüyor ve meclise ne zaman çıkacağı, kararın ne olacağı, maaş ve ikramiyeleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Peki 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, şartları neler? Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar geldi, işte detaylar…
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır.
3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.
Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.