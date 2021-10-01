İkinci el telefonda KDV yüzde 1’e indi (Ekonomi haberleri)

En az 1 yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının 'yenilenmiş ürün' garantisi verilerek satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Karar ile yıllık büyüklüğü 20 milyar liraya ulaşan ikinci el piyasası, yenilenmiş ürün garantisi ve sertifikalı telefonlar ile kayıt altına alınacak. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Yenilenmiş cep telefonları ekonomimize yeniden kazandırılacak" dedi.
3600 EK GÖSTERGE MASADA
Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için kollar sıvandı. Toplu sözleşme sürecinde memur konfederasyonları ile hükümetin vardığı mutabakatın ardından çalışmalar başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz" dedi. 3600 ek gösterge düzenlemesinde yer alacak meslek grupları başta olmak üzere pek çok ayrıntı merakla bekleniyor. Düzenlemenin 2022 yılında çıkması bekleniyor.
UCUZ GIDA HAMLESİ
Gıdada spekülasyonlar ile fiyatların yükseltilmesini önlemek için hazırlanan yasa teklifleri içinde yer alan kooperatifler ile ilgili düzenlemede sona gelindi. Kadınlar başta olmak üzere kooperatiflere vergi indirimi, hallerde öncelik gibi birçok kolaylıklar sağlanacak. Kooperatif yönetimlerine çeki-düzen verilecek. AK Parti, TBMM'nin açılması ile birlikte gıda fiyatlarıyla ilgili düzenlemeleri peş peşe gündeme getirecek. ZÜBEYDE YALÇIN