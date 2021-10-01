Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İkinci el telefonda KDV yüzde 1’e indi (Ekonomi haberleri)

    En az 1 yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının 'yenilenmiş ürün' garantisi verilerek satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

    İkinci el telefonda KDV yüzde 1’e indi

    En az 1 yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının 'yenilenmiş ürün' garantisi verilerek satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi. Karar ile yıllık büyüklüğü 20 milyar liraya ulaşan ikinci el piyasası, yenilenmiş ürün garantisi ve sertifikalı telefonlar ile kayıt altına alınacak. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Yenilenmiş cep telefonları ekonomimize yeniden kazandırılacak" dedi.

    3600 EK GÖSTERGE MASADA
    Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için kollar sıvandı. Toplu sözleşme sürecinde memur konfederasyonları ile hükümetin vardığı mutabakatın ardından çalışmalar başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz" dedi. 3600 ek gösterge düzenlemesinde yer alacak meslek grupları başta olmak üzere pek çok ayrıntı merakla bekleniyor. Düzenlemenin 2022 yılında çıkması bekleniyor.

    UCUZ GIDA HAMLESİ
    Gıdada spekülasyonlar ile fiyatların yükseltilmesini önlemek için hazırlanan yasa teklifleri içinde yer alan kooperatifler ile ilgili düzenlemede sona gelindi. Kadınlar başta olmak üzere kooperatiflere vergi indirimi, hallerde öncelik gibi birçok kolaylıklar sağlanacak. Kooperatif yönetimlerine çeki-düzen verilecek. AK Parti, TBMM'nin açılması ile birlikte gıda fiyatlarıyla ilgili düzenlemeleri peş peşe gündeme getirecek. ZÜBEYDE YALÇIN

        GÜNEŞTE 1.5 MİLYAR DOLARLIK YARIŞMA
        Güneş enerjisinde 1500 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 23 şehirde 76 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES- 5) yarışması yapılacak. Yarışmalar sonucunda Türkiye'nin güneşine ilave 1.5 milyar dolar daha yatırım yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yarışmalara başvurular 12 Ocak tarihinde yapılacak. Yarışma tarihleri daha sonra duyurulacak.

        7'NCİ ÜLKEYE ULAŞTI
        Bu yılın başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarını başlatan Getir'in, Avrupa yolculuğunda hizmet verdiği yeni ülke İtalya oldu. Getir, Milano sokaklarında faaliyetlerine başladı. İtalya ile hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkaran Getir, Milano'nun ardından İtalya'da yeni şehirlere yayılmayı planlıyor. Kısa bir süre içinde Portekiz pazarına ve yıl sonuna kadar da ABD pazarına girmeye hazırlanan Getir böylece 1 yıl içinde 8 yabancı ülkede faaliyete geçmiş olacak.

        VAYPHONE!
        Apple'ın         son amiral gemisi iPhone 13 Pro Max'in 18 ayar altın kullanılan yaklaşık 50 bin dolarlık (445 bin lira civarında) bir versiyonu yapıldı. 'Total Gold' (Tamamen Altın) adlı özel seri, lüks mücevher şirketi Caviar tarafından hazırlandı ve sadece 99 adet üretildi. En düşük hafıza kapasitesine sahip olan modelin fiyatı 42 bin 390 dolar (yaklaşık 380 bin lira). iPhone Pro Max'te ise fiyatlar 48 bin 80 dolardan (yaklaşık 430 bin lira) başlıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Esnafa erken emeklilik
        Haberler Ekonomi İkinci el telefonda KDV yüzde 1’e indi (Ekonomi haberleri)
            SON DAKİKA