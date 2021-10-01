İkinci el telefonda KDV yüzde 1’e indi (Ekonomi haberleri)

VAYPHONE!

Apple'ın son amiral gemisi iPhone 13 Pro Max'in 18 ayar altın kullanılan yaklaşık 50 bin dolarlık (445 bin lira civarında) bir versiyonu yapıldı. 'Total Gold' (Tamamen Altın) adlı özel seri, lüks mücevher şirketi Caviar tarafından hazırlandı ve sadece 99 adet üretildi. En düşük hafıza kapasitesine sahip olan modelin fiyatı 42 bin 390 dolar (yaklaşık 380 bin lira). iPhone Pro Max'te ise fiyatlar 48 bin 80 dolardan (yaklaşık 430 bin lira) başlıyor.