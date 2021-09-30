Cep telefonlarında KDV indirimi Resmi Gazete’de

İKİNCİ EL TELEFONDA KDV YÜZDE 1 OLMASI TALEBİ

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı daha önce yaptığı açıklamada, ikinci el Cep Telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin, Türkiye'de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerde KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi yönünde görüştüklerini belirterek, "Bu yönde de yakın zamanda olumlu Haberler alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.