KALYON PV ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) desteğiyle bilişime enerji

Kalyon PV ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) desteğiyle ve Bilişim Vadisi ev sahipliğinde düzenlenen Yenilenebilir Enerji Çalıştayı'nda, Bilişim Vadisi'nin çatılarının Kalyon PV tarafından üretilen 1.05 megavat (MW) kapasiteli 2 bin 619 adet güneş paneliyle kaplanmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Kalyon PV, HKÜ ve Bilişim Vadisi arasındaki işbirliğiyle, Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi hedefiyle çeşitli projelerin hayata geçirilmesi de amaçlanıyor. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli, "Fabrikamızda 2 bin metrekare kapalı alanı Ar-Ge çalışmalarımıza ayırdık. Türkiye'nin enerji liginde zirveye çıkması için teknolojiye yatırıma ve Ar-Ge çalışmalarımıza tüm enerjimizle devam edeceğiz" dedi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de "HKÜ, Kalyon PV'nin ürettiği yerli güneş panellerini kullanarak kurulu gücünü 2,3 MWp'ye çıkardı. HKÜ, yılda 3,125 MWh enerji üretip doğaya 1.850 ton CO2 salınımını önleyecek" diye konuştu. Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ise "Ana başlıklarımızdan biri de enerji" dedi.