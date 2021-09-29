Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 3600 ek gösterge açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BİZİM TAAHHÜDÜMÜZ"
Soylu yaptığı son dakika açıklamasında "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile söz konusu meslek gruplarının maaş ve ikramiyelerinde yüzde 20'lik bir artış meydana gelecek. 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır.
3600 EK GÖSTERGE NE İŞE YARAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir.