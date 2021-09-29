SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi yüzde 1,6 artarak 102,4'e yükseldi

Türk ekonomisi, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün etkilerinden kurtulup yaralarını sarıyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlar da bunun göstergesi. CHP yandaşları içinse bu verilerin hiçbir önemi yok. Onlar bu günlerde İBB'nin mezarlıklara koyduğu ibriklere seviniyor.
EKONOMİYE GÜVEN SON 41 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,6 artarak 102,4 değerini aldı. Bu rakamla 41 ayın en yüksek değerine ulaşıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
YÜZDE 1,6 ARTARAK 102,4'E YÜKSELDİ
Buna göre, endeks ağustosta 100,8 iken eylülde yüzde 1,6 artarak 102,4 değerine yükseldi. Bu değer 41 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Endeks, Nisan 2018'de 103 seviyesinde bulunuyordu.
Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 1,8 ARTTI
Reel kesim güven endeksi geçen aya göre eylülde yüzde 1 artarak 113,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 yükselerek 117,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 artışla 115,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 91,8 değerine geriledi.
Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,8 artarak 79,7 değerine yükseldi.