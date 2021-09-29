SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi yüzde 1,6 artarak 102,4'e yükseldi

Türk ekonomisi, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün etkilerinden kurtulup yaralarını sarıyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlar da bunun göstergesi. CHP yandaşları içinse bu verilerin hiçbir önemi yok. Onlar bu günlerde İBB'nin mezarlıklara koyduğu ibriklere seviniyor.

EKONOMİYE GÜVEN SON 41 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,6 artarak 102,4 değerini aldı. Bu rakamla 41 ayın en yüksek değerine ulaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.