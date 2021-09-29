Binance.com.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Binance tr yanlış veri türü uyarısı nedir? Binance alım satım askıya alındı ne demek?

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Konuyla ilgili binance tarafından açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Binance, 29/09/2021 günü saat 10.00'da (TSİ) başlayacak programlanmış bir sistem güncellemesi gerçekleştirecektir. Bu güncelleme yaklaşık 2 saat sürecektir.

Bu güncellemedeki önemli düzeltmeler:

• Genel sistem performansı ve kararlılığında iyileştirme

Yükseltme süresi boyunca hesabınıza oturum açabilecek, emir iptal edebilecek ve fon aktarmaya devam edebileceksiniz. Ancak hesapta oturum açma ve hesap ile ilgili diğer işlevler zaman zaman kesintiye uğrayabilir.