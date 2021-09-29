Binance.com.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Binance tr yanlış veri türü uyarısı nedir? Binance alım satım askıya alındı ne demek?

Binance çöktü mü? Sorusu arama motorlarında büyük bir hız kazandı. Kripto para borsası Binance uygulamasına giriş yapılamaması büyük bir merak uyandırdı. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında 'Binance.com.tr çöktü mü, neden açılmıyor? Binance yanlış veri türü uyarısı nedir? Binance alım satım askıya alındı ne demek?' Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar!
BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Konuyla ilgili binance tarafından açıklama yapıldı. İşte detaylar...
Binance, 29/09/2021 günü saat 10.00'da (TSİ) başlayacak programlanmış bir sistem güncellemesi gerçekleştirecektir. Bu güncelleme yaklaşık 2 saat sürecektir.
Bu güncellemedeki önemli düzeltmeler:
• Genel sistem performansı ve kararlılığında iyileştirme
Yükseltme süresi boyunca hesabınıza oturum açabilecek, emir iptal edebilecek ve fon aktarmaya devam edebileceksiniz. Ancak hesapta oturum açma ve hesap ile ilgili diğer işlevler zaman zaman kesintiye uğrayabilir.
Aşağıdaki hizmetler yükseltme boyunca askıya alınacaktır:
• Çekimler
• Spot alım satım
• P2P alım satım
• Dönüştürme ve OTC Portalında alım satım
• Kredi kartı ile kripto satın alma
• İtibari para yatırma ve çekme