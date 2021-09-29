Krediyi sanayi ve ticarete yönlendirin

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi, büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Bankacılıktan sigortacılığa, katılım finanstan sermaye piyasalarına kadar finans sektörünün masaya yatırıldığı zirvede, katılımcılar geleceğe ilişkin önemli mesajlar verdi.



'GELİŞİGÜZEL KREDİ OLMAZ'

Zirveye katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, "Türkiye, Avrupa'nın net olarak en iyi büyüyen ülkesi hiç tartışmasız, açık ara. Avrupa'nın en yüksek büyüyen ülkesiyiz ve bunu sürdürmemiz gerekiyor. Bisikleti devamlı çevirmemiz gerekiyor. Bunu çok sağlıklı kredi mekanizması kurarak çevireceğiz. Gelişigüzel kredi olmaz. Selektif olmalıyız, gerekirse tüketici kredilerinden fedakârlık yaparak, onları gerekirse pahalandırarak bunu yapmamız gerekir. Kaynakları daha çok ticarete ve sanayiye vermek durumundayız. Parayı en optimum düzeyde en gerekli yerlere vermek durumundayız" dedi.



POPÜLİZME GEÇİT YOK

Gül, faizi düşürmek için bütçe açığı ile cari açığın indirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ekonominin dengesinin popülizme kurban edilemeyecek kadar önemli olduğunu ifade eden Gül, "Hem gelir hem gider dengesini sağlamak zorundayız. Bu yılı yüzde 3.5 bütçe açığı hedefinin altında kapatmak istiyoruz" diye konuştu.







SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIK İÇİN YOL HARİTASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık ve finans sektörünün yeşil mutabakata uyumu için bir yol haritası belirleneceğini belirterek, "Uluslararası anlaşmaların şekillendirdiği bu süreçte bankacılık sektörü de önemli bir görev üstlenecektir" dedi.







DÜNYANIN EN LİKİT BORSASIYIZ

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul'un dünyanın en likit borsası olduğunu dile getirdi. Bu yıl 38 şirketin halka arzından yaklaşık 16.3 milyar lira kaynak sağlandığını anlatan Ergun, "Geçen sene ise 8 halka arz ile 1.1 milyar lira kaynak aktarmıştık. Dünya sıralamasındaki yerimiz 32'inci sıradan 18'inci sıraya yükseldi. Daha da tırmanacağız" diye konuştu.



YEŞİL TAHVİL VE SUKUK REHBERLERİ GELİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, ana gündemlerinin başında yeşil finansmanın geldiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Yeşil tahvil ve sukuk rehberlerini hazırlıyoruz. Şirketlerimizin borçlanma aracı ihraç süreçlerini netleştirmiş olacağız."





FİNANSTA BÜYÜK DEĞİŞİM

Zirvenin açılış konuşmasını yapan A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, bu yıl 3'üncü yaşına giren kanalın finans sektörünün nabzını tutmaya devam ettiğini söyledi. Pandemi belirsizliği, küresel iklim krizi, yapısal problemler gibi birçok sorunun yaşandığını ifade eden Doğaner, "Artık yeni şeyler söylemek gerekiyor. Finansta büyük dönüşüm yaşanıyor. Biz de değişimin izini süreceğiz" dedi.





