Kayıt olmak yeterli! 10 ay için en az 14.200 TL ödeme var! İŞKUR'a anında başvuru yapabilirsiniz! İŞKUR tarafından işsizlik maaşı başta olmak üzere pek çok destek sağlanıyor. Bir yandan iş arayanların iş bulmasına vesile olan İŞKUR gençlere mesleki eğitim sağlıyor. Çalışanlar kadar işsizlere de pek çok destek var. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerle günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödeme verilirken, iş imkanları ve kurslar açılıp günlük ödeme de sürüyor. Kurs ve programlara katılmanın ise bazı şartları bulunuyor. İşte o şartlar