Kayıt olmak yeterli! 10 ay için en az 14.200 TL ödeme var! İŞKUR'a anında başvuru yapabilirsiniz!
İşini kaybeden vatandaşlara devlet tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca gençlere ve işsiz kalan vatandaşlara maaşın yanında çeşitli destekler de sağlanmaktadır. Verilen destekler arasında işsizlik maaşı, işbaşı eğitim ve harçlık, meslek eğitim kursu, işte anne projesi, annelere 400 lira kreş desteği ve danışmanlık hizmeti de yer alıyor. Bu destekler ve kurslar için İŞKUR'a kayıt olmak yeterli. 2021 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğtim ve harçlık ödemesi de arttı. Bu desteklere dair dair bilinmesi gereken tüm detayları yazımızda kapsamlı bir şekilde ele aldık.
28.09.2021 22:42
- Son Güncelleme: 28.09.2021 22:42
Kayıt olmak yeterli! 10 ay için en az 14.200 TL ödeme var! İŞKUR'a anında başvuru yapabilirsiniz! İŞKUR tarafından işsizlik maaşı başta olmak üzere pek çok destek sağlanıyor. Bir yandan iş arayanların iş bulmasına vesile olan İŞKUR gençlere mesleki eğitim sağlıyor. Çalışanlar kadar işsizlere de pek çok destek var. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerle günlük 115 liradan aylık 3.450 liraya varan ödeme verilirken, iş imkanları ve kurslar açılıp günlük ödeme de sürüyor. Kurs ve programlara katılmanın ise bazı şartları bulunuyor. İşte o şartlar