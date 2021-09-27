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    • Ekonomi
    • 28.09.2021 08:59
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    • 28.09.2021 08:59
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    ING'den 75 bin TL'ye mesken, Ziraat Bankası 16 bin TL'ye tarla satıyor! Kelepir gibi kelepir Gayrimenkuller! Vatandaşlar kuyruk oluşturdu

    Sattığı konutlar ile alakalı ideal kredi koşulları da yayınlayan bankalar, bu cezbedici yanları ile sık sık tercih ediliyor. Öte yandan 2021 senesinde da bankaların gayrimenkul satışları devam ediyor. Bu sene her vaktinden daha çok talep gören banka gayrimenkul satışları, pek çok soruyu da yanında getiriyor. Bankalar borçlanma yolu ile kendi bünyesine geride bıraktığımız evleri, satışa çıkarabiliyor. Peki, bankaların satışa çıkardıkları evler, daireler nasıl alınır? Öncelik ile bankaların kamuoyu ile paylaştığı satış ilanlarının takip edilmesi gerekiyor.

    takvim.com.tr
    ING’den 75 bin TL’ye mesken, Ziraat Bankası 16 bin TL’ye tarla satıyor!

    Dışarıdan ev almaya göre daha karlı olabilen bankadan ev almak, pek çok vatandaşın gündeminde bulunuyor. Ülkemizde her zaman gayrimenkul yatırımı oldukça önemlidir. Bu anlamda vatandaşlar ev alımına öncelik vermektedir. Gayrimenkul yatırımı yapar iken ideal fiyatla satın alma prosedürünü yapmak kazanç sayısını son derece yükselten bir ayrıntı olarak biliniyor. Son dönemlerde gayrimenkul fiyatlarında ciddi bir yükseliş kaydedildi. Genellikle konut fiyatlarının artışı ile başlayan süreç hem satılık işyerlerinin hem de arsaların fiyatlarında çoğaltıcı bir tesir yaptı.

    ING 75 bin TL'ye mesken

    ING 75 bin TL'ye mesken

        ING 75 bin TL'ye mesken

        Ziraat Bankası 16 bin TL'ye tarla satıyor!

        Ziraat Bankası 16 bin TL'ye tarla satıyor!

            Bankadan Satılık Ev Alınır Mı?

            Sahibinden ve emlak ofislerinden satılan konutlardan daha karlı bir alış veriş kısmı olan bankalardan ev satın alabilmek ile alakalı vatandaşlar pek çok bozukluğun cevabını merak ediyor. Peki, bankadan satılık ev alınır mı? Bankalardan ev almanın hukuki olarak hiçbir sakıncası bulunmuyor. Bankalardan gayrimenkul satışı gelişmeleri takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız

            Bankaların Satışa Çıkardıkları Evler, Daireler Nasıl Alınır?

            Bankalar borçlanma yolu ile kendi bünyesine geride bıraktığımız evleri, satışa çıkarabiliyor. Peki, bankaların satışa çıkardıkları evler, daireler nasıl alınır? Öncelik ile bankaların kamuoyu ile paylaştığı satış ilanlarının takip edilmesi gerekiyor. Sonrasında satın alınılacak olan gayrimenkule müracaat gerçekleştirmek gerekiyor. İhale usulü satılan bu yapılara alıcı olan vatandaş iki şekilde müracaat yapabiliyor. Bankanın müşterisi olan kişiler, icra yolu ile müracaat yapabilirken; banka müşterisi olmayan vatandaşlar şubeye gidip, teminat yatırma yolu ile satış ihalesine girebiliyor. Başvurunun sonrasında ise söz hususu gayrimenkul ile alakalı öneri verme prosedürü gerçekleştiriliyor.
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            Haberler Ekonomi ING'den 75 bin TL'ye mesken, Ziraat Bankası 16 bin TL'ye tarla satıyor! Kelepir gibi kelepir Gayrimenkuller! Vatandaşlar kuyruk oluşturdu
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