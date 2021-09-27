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    • Ekonomi
    • 27.09.2021 13:24
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    • 27.09.2021 13:24
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    Cebinde parası olmayan herkese 7500 TL! Sinyal çakılmıştı! Vatandaşın yüzü gülecek

    İhtiyaç kredisi kullanımlarına BDDK'dan planlama geldi. Kurum bundan ileri dönemde gereksinim kredisi kullanacakların yüksek limitli kredi çekmek istemesi halinde ödemelerini en çok 24 ay vade ile gerçekleştireceğini duyurmuştu. Nakit para gereksinimi olan herkes amacıyla 7500 TL kredi kampanyası başlatıldı. 36 ay vade ile ödenecek gereksinim kredisinde aylık taksit tutarı ise 276,59 TL olacak. Peki kimler, nasıl, nereden alacaklar? İhtiyaç kredileri de bireysel müşteriler amacıyla genellikle ticari bankalar doğrultusundan çeşitlendirilmiştir. Elbette ki başka banka çeşitleri de bireysel müşteriler amacıyla gereksinim kredileri sunar.

    takvim.com.tr
    Cebinde parası olmayan herkese 7500 TL!

    Bankalar bilhassa son 10 senede tüketicilere karşı olan hizmetlerini yoğun olarak artırmışlardır. İnsanların bitmeyen greksinimlerini fırsata çeviren bankalar, detaylı çoğu kredi alternatifi sunmaktadırlar. Bayram, eğitim, evlilik, kariyer, sağlık, meslek, ev, araba derken kredi tipleri son derece artmıştır. Bunların her biri bireysel gereksinim kredileri adı altında sıralanabilir ve bankaların en mühim silahlarından bir tanesidir denilebilir.

    7.500 TL VERİLECEK

    Nakit gereksinimi olanlar amacıyla bankaların kredi olanakları da yenilendi. BDDK düzenlemesi ardından gereksinim kredisi oranlarında yeni faizleri aktaran bankaların tanıttığı yeni fırsatları 7500 TL kredi üzerinden açıkladık. İhtiyaç kredisi olarak 7500 TL kullanmak ve 36 ay vadede ödemek isteyenlere bankaların belirlediği taksitli ödeme tutarı sayfamızda.

    ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

    3 Ay Ertelemeli Kredi

    Faiz Oranı

    %1,35

    Aylık Taksit

    276,59 TL

    Toplam Ödeme

    9.994,74 T

    Garanti BBVA Yaz Kredisi

    Yaz Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,91

    Aylık Taksit

    308,22 TL

    Toplam Ödeme

    11.133,42 TL

        DenizBank İhtiyaç Kredisi

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,90

        Aylık Taksit

        307,64 TL

        Toplam Ödeme

        11.112,54 TL

        QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

        3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %1,39

        Aylık Taksit

        278,79 TL

        Toplam Ödeme

        10.073,94 TL

        Akbank Direkt Kredi

        Direkt Kredi

        Faiz Oranı

        %1,84

        Aylık Taksit

        304,16 TL

        Toplam Ödeme

        10.987,26 TL

        Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

        3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %2,14

        Aylık Taksit

        321,75 TL

        Toplam Ödeme

        11.620,50 TL

        Bireysel İhtiyaç Kredisi Nedir?

        İhtiyaç kredileri de bireysel müşteriler amacıyla genellikle ticari bankalar doğrultusundan çeşitlendirilmiştir. Elbette ki başka banka çeşitleri de bireysel müşteriler amacıyla gereksinim kredileri sunar. Ama bunu öncelikli olarak sağlayan ticari bankalardır. Müşterileri kendilerine çekerek fonlarını gereksinim sahiplerine ulaştırmak isterler ve bunun üzerinden de faiz gibi maliyetlerle kar elde etmeye çalışırlar. Kredi gelişmelerini takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız

        Hayatımızda hepimizin anlık maddi sıkıntıları, istekleri, hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi amacıyla bankalar doğrultusundan yayılan bireysel gereksinim kredileri günümüzde; eş, dost, komşu yerine tercih edilen bir yöntemdir. Bu halde bireysel kredi, banka ve finansal kuruluşların bireysel müşterilerine her türlü gereksinimleri karşısında tanıttığı finansal destektir. Bu kredileri kullanmak eskisi kadar zor değildir. Bankanın belli şartlarını gerçekleştirdiğiniz sürece, çoğu kanal üzerinden bu başvurunuzu yapabilirsiniz. İster şubeye giderek dilerseniz de telefon ve internet bankacılığı gibi yeni devre teknolojik ilerlemelerle basitçe gerçekleştirebilirsiniz.
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