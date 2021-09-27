Cebinde parası olmayan herkese 7500 TL! Sinyal çakılmıştı! Vatandaşın yüzü gülecek

Bankalar bilhassa son 10 senede tüketicilere karşı olan hizmetlerini yoğun olarak artırmışlardır. İnsanların bitmeyen greksinimlerini fırsata çeviren bankalar, detaylı çoğu kredi alternatifi sunmaktadırlar. Bayram, eğitim, evlilik, kariyer, sağlık, meslek, ev, araba derken kredi tipleri son derece artmıştır. Bunların her biri bireysel gereksinim kredileri adı altında sıralanabilir ve bankaların en mühim silahlarından bir tanesidir denilebilir.
7.500 TL VERİLECEK
Nakit gereksinimi olanlar amacıyla bankaların kredi olanakları da yenilendi. BDDK düzenlemesi ardından gereksinim kredisi oranlarında yeni faizleri aktaran bankaların tanıttığı yeni fırsatları 7500 TL kredi üzerinden açıkladık. İhtiyaç kredisi olarak 7500 TL kullanmak ve 36 ay vadede ödemek isteyenlere bankaların belirlediği taksitli ödeme tutarı sayfamızda.
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı
%1,35
Aylık Taksit
276,59 TL
Toplam Ödeme
9.994,74 T
Garanti BBVA Yaz Kredisi
Yaz Kredisi
Faiz Oranı
%1,91
Aylık Taksit
308,22 TL
Toplam Ödeme
11.133,42 TL