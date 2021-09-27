Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altın alınır mı, satılır mı? Rekor yükseliş! Bugün çeyrek, gram, ons, canlı anlık altın...

Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Sorusu vatandaşların gündeminde. Altın piyasalarında dinamik günler yaşanıyor. Ons Amerikan Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle perşembe günü 6 haftanın en düşük civarını gördü. Altın daha sonra Merkez Bankası'nın faiz kararını duyurusuyla 502 liraya kadar yükseldi. Geçen hafta Fed toplantısı evvel 1.785 dolara kadar artan ons altın, Fed'in varlık alımlarını azaltabileceğine dair verilen mesajlar ardından 6 haftanın en düşüğüne gerilemişti. Evergrande kaygılarıyla birlikte dolar yeni haftaya düşüşle başlarken ons altın yüzde 0,5 seviyesinde yükselişle haftaya 1.759 başladı. İşte çeyrek, gram, ons, canlı anlık altın fiyatları...
"ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK"
Altın uzmanları, dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin gram altın fiyatlarını etkileyeceğini ve satış için biraz daha beklemenin yararlı olacağını söyledi. "Ons yönü bu tür aşağılarda kalınca dolar 8,90'a bile gitse dahi gram altın 500'e çıkmadı. Ne olacağı söyleniyor? Dolar yükseleceğine göre gram altında yükselecek. Buradan satayım mı, acil ihtiyacım var? diyorsanız, siz bilirsiniz. Ama bundan sonra zurnanın zırt dediği yerdeyiz.
Tam çıkışa başlayacağımız nokta bulunduğu amacıyla biraz daha beklemek lazım. Bu yatırım tavsiyesi değildir.
Tüm emareler, sinyaller bunu gösteriyor. Satmak değil de alabilmek daha sağlıklı olabilir. Satış evresinde bekleyenler amacıyla 530-540-
550'leri yakında göreceğiz. Bu yıl bitmeden o rakamlara ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı ve yeni zirveyi açıkladı. Faiz indirimi ardından her bireyin beklemede bulunduğunu dile getiren Memiş, "Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim" dedi. Altın fiyatlarını takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız.
"Yeni zirveler bekliyorum"
Altın fiyatları dolar düşmeden düşmez. Gram altın /TL fiyatında yeni zirveler bekliyorum. Gram altında yeni zirveler bekliyorum.
Bu yılnin zirvesi 560 ve üzeri olabilir. Dikkat etmekte yarar var. Şu an 500 lirayı konuşuyoruz.
Düğün yapacaklar, döviz borcu olanlar, altın borcu olanlar rehavet içersinde olmamalı. Dünya ekonomileri iyi yere gitmiyor. Gidişat meydanda. Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim. Süreç sıkıntılı.