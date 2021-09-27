Milyonlarca kişiye müjde geldi! Paralar hesaba yatırılıyor aylık 3.350 lira! Ve sonunda belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçenize aylık 325 Euro (yaklaşık 3.360 lira) 'Çalışan Anne Desteği' sağlıyor. Sigortalı çalışırken yeni anne olanlara 16 hafta izin hakkı tanındığını, SGK'lı bayanlara bu zamanın bitiminden itibaren 6 ay daha bedava izin verilebiliyor. Yine kadınların meşru doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk amacıyla 2 ay (60 gün), ikinci çocuk amacıyla 4 ay (120 gün), 3 ya da daha çok çocuk amacıyla 6 ay (180 gün) yarım gün çalışabileceklerini, yarım günlük mesainin ücretini devlet ödüyor...
232 LİRA EMZİRME ÖDENEĞİ
Doğum yapan bayana süt parası da denilen emzirme ödeneği (232 lira) verilir. Kadın çalışmıyorsa bu para sigortalı erkeğe ödenir. 5 sene içerisinde bu para talep edilebilir. Başvuru SGK il müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi'ne (SGK) yapılıyor. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor.
24 AY EK YARDIM
'Çoklu Doğum Yardım Programı' ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan gereksinim sahibi ailelere yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 sene vaktince aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Bunun amacıyla il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na müracaat yapılıyor.