Çalışan anneler dikkat! Her çocuk için 1788 TL
İş hayatında kadın istihdam oranı hala istenilen seviyede olmasa da her geçen gün yükseliyor. Bazı kadınlar ise çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle iş aramaktan çekiniyor. Ancak kadınların iş piyasasında yer alması için bazı ayrıcalıklar da sunuluyor. İşte detaylar...
İşgücü piyasasında kadın istihdam oranı ne yazık ki halen istenilen seviyede değil. Kadınların işgücü piyasasında olmaması, ekonominin yeterince gelişememesi sonucunu da doğuruyor. Kadınların işgücü piyasasının uzağında kalmalarının en önemli nedeni ise bakım sorumluluğu. Çocuk ve yaşlı bakım sorumluluğu kadınları iş aramaktan ve çalışmaktan alıkoyuyor.
Kadınların işgücü piyasasında yer alabilmeleri için temelde iki tip politikaya ihtiyaç var. İlki toplumsal boyutta rol ve görev dağılımlarının paylaşılması. Bu çerçevede kadınlarla birlikte erkeklerin de ev hayatında sorumluluk almalarının sağlanması gerekiyor. Bu konu uzun vadede ve eğitim politikasının bileşenleri ile ele alınması gereken önemli bir husus. Rol ve görev dağılımları erkek ve kadın arasında paylaşıldıkça kadınların işgücü piyasasına girme ihtimali artıyor.
KURUMSAL BAKIM...
Diğer yandan işgücü piyasasında kadınların daha fazla yer almasının sağlanması için bakım sorumluluğunun kurumsal olarak üstlenilmesi de çok önemli. Anaokulu, kreş ve gündüz bakım evlerinin sayısının artırılması, bu hizmetlerin ücretsiz olarak ya da cüzi rakamlarla hizmet verir hale getirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda mahalle kreşleri, belediye kreşleri gibi uygulamaların kapsamının genişlemesi şart. Kurumsal bakımın ne kadar geniş kitleye ne kadar hızlı şekilde ulaşması sağlanırsa o kadar çok sayıda kadının işgücü piyasasına dahil olması mümkün olacaktır.
İŞVEREN AÇMAKLA YÜKÜMLÜ
Kurumsal bakım hizmetlerinin yaygınlaşması ve kadın istihdamının artırılması çerçevesinde, aynı il sınırları içerisinde 150 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan işverenlerin, kreş hizmeti sağlaması gerekiyor. Bu hizmet işveren tarafından kreş kurulması şeklinde sağlanabileceği gibi, kreş hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlarla anlaşarak da yerine getirilebiliyor. Bu çerçevede aynı ilde 150 kadın çalışanı bulunan işverenler, kadın çalışanlardan zorunlu ilköğretim çağı öncesindeki çocuğu bulunanlara talep halinde kreş hizmeti sunmakla yükümlüler.