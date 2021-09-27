Gram altın, küresel altın fiyatlarında kayıpların sınırlı olması ve dolar/TL'nin geride bıraktığımız hafta rekor tazeleyerek 8,86 düzeyinin üstüne tırmanmasıyla 2 ay sonra tekrar 500 TL'nin üstüne çıktı. Fed toplantısının sonrasında altın fiyatları yükselişe geçti. 26 Eylül Piyasa günü piayasalar kapalı bulunduğu amacıyla Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden prosedür görüyor. Gram altın 500 lira ons altın iste 1750 dolar civarınd işlem görüyor. Eksperler iste altın fiyatlarında yeni bir rekor beklediklerini ifade etti. Eksperler bilhassa gram altının sene sonuna kadar 560 lira seviyelerine gelebileceğini ifade etti.
"ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK"
Altın uzmanları, dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin gram altın fiyatlarını etkileyeceğini ve satış için biraz daha beklemenin yararlı olacağını söyledi. "Ons yönü bu tür aşağılarda kalınca dolar 8,90'a bile gitse dahi gram altın 500'e çıkmadı. Ne olacağı söyleniyor? Dolar yükseleceğine göre gram altında yükselecek. Buradan satayım mı, acil ihtiyacım var? diyorsanız, siz bilirsiniz. Ama bundan sonra zurnanın zırt dediği yerdeyiz.
Tam çıkışa başlayacağımız nokta bulunduğu amacıyla biraz daha beklemek lazım. Bu yatırım tavsiyesi değildir.
Tüm emareler, sinyaller bunu gösteriyor. Satmak değil de alabilmek daha sağlıklı olabilir. Satış evresinde bekleyenler amacıyla 530-540-
550'leri yakında göreceğiz. Bu yıl bitmeden o rakamlara ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı ve yeni zirveyi açıkladı. Faiz indirimi ardından her bireyin beklemede bulunduğunu dile getiren Memiş, "Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim" dedi.
"Yeni zirveler bekliyorum"
Altın fiyatları dolar düşmeden düşmez. Gram altın /TL fiyatında yeni zirveler bekliyorum. Gram altında yeni zirveler bekliyorum.
Bu yılnin zirvesi 560 ve üzeri olabilir. Dikkat etmekte yarar var. Şu an 500 lirayı konuşuyoruz.
Düğün yapacaklar, döviz borcu olanlar, altın borcu olanlar rehavet içersinde olmamalı. Dünya ekonomileri iyi yere gitmiyor. Gidişat meydanda. Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim. Süreç sıkıntılı.