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    • Ekonomi
    • 27.09.2021 09:44
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    • 27.09.2021 09:44
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    Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Rekor yükseliş! 550 lira... Bugün çeyrek, gram, ons, canlı anlık altın...

    Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Sorusu vatandaşların gündeminde. Altın piyasalarında dinamik günler yaşanıyor. Ons Amerikan Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle perşembe günü 6 haftanın en düşük civarını gördü. Altın daha sonra Merkez Bankası'nın faiz kararını duyurusuyla 502 liraya kadar yükseldi. Geçen hafta Fed toplantısı evvel 1.785 dolara kadar artan ons altın, Fed'in varlık alımlarını azaltabileceğine dair verilen mesajlar ardından 6 haftanın en düşüğüne gerilemişti. Evergrande kaygılarıyla birlikte dolar yeni haftaya düşüşle başlarken ons altın yüzde 0,5 seviyesinde yükselişle haftaya 1.759 başladı. İşte çeyrek, gram, ons, canlı anlık altın fiyatları...

    takvim.com.tr
    Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi!

    Gram altın, küresel altın fiyatlarında kayıpların sınırlı olması ve dolar/TL'nin geride bıraktığımız hafta rekor tazeleyerek 8,86 düzeyinin üstüne tırmanmasıyla 2 ay sonra tekrar 500 TL'nin üstüne çıktı. Fed toplantısının sonrasında altın fiyatları yükselişe geçti. 26 Eylül Piyasa günü piayasalar kapalı bulunduğu amacıyla Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden prosedür görüyor. Gram altın 500 lira ons altın iste 1750 dolar civarınd işlem görüyor. Eksperler iste altın fiyatlarında yeni bir rekor beklediklerini ifade etti. Eksperler bilhassa gram altının sene sonuna kadar 560 lira seviyelerine gelebileceğini ifade etti.


    "ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK"

    Altın uzmanları, dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin gram altın fiyatlarını etkileyeceğini ve satış için biraz daha beklemenin yararlı olacağını söyledi. "Ons yönü bu tür aşağılarda kalınca dolar 8,90'a bile gitse dahi gram altın 500'e çıkmadı. Ne olacağı söyleniyor? Dolar yükseleceğine göre gram altında yükselecek. Buradan satayım mı, acil ihtiyacım var? diyorsanız, siz bilirsiniz. Ama bundan sonra zurnanın zırt dediği yerdeyiz.

    Tam çıkışa başlayacağımız nokta bulunduğu amacıyla biraz daha beklemek lazım. Bu yatırım tavsiyesi değildir.

    Tüm emareler, sinyaller bunu gösteriyor. Satmak değil de alabilmek daha sağlıklı olabilir. Satış evresinde bekleyenler amacıyla 530-540-

    550'leri yakında göreceğiz. Bu yıl bitmeden o rakamlara ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı ve yeni zirveyi açıkladı. Faiz indirimi ardından her bireyin beklemede bulunduğunu dile getiren Memiş, "Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim" dedi.

    "Yeni zirveler bekliyorum"

    Altın fiyatları dolar düşmeden düşmez. Gram altın /TL fiyatında yeni zirveler bekliyorum. Gram altında yeni zirveler bekliyorum.

    Bu yılnin zirvesi 560 ve üzeri olabilir. Dikkat etmekte yarar var. Şu an 500 lirayı konuşuyoruz.
    Düğün yapacaklar, döviz borcu olanlar, altın borcu olanlar rehavet içersinde olmamalı. Dünya ekonomileri iyi yere gitmiyor. Gidişat meydanda. Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim. Süreç sıkıntılı.

        "Herkes beklemede saatinde alanlar şanslı"

        Enflasyon düşmez kur düşmez yaşam pahalı olmaya devam eder. Faiz artırımı ve indirim bulunduğu vakit herkes konut piyasasına yöneliyor. Döviz ve altın evresinde herkes beklemede. Vaktinde alanlar ve bekleyenler şanslı.

        Gram altın yeniden kritik seviyeyi gördü

        Wall Street Jouırnal'in haberine göre, China Evergrande Group'un dolar cinsinden tahvilleri olan küresel yatırımcılar, emlak devinden son ödeme tarihi 23 Eylül olan kupon ödemelerini alamadı. Bu da pazarlarda borç kriziyle alakalı kaygıları artırarak altın fiyatlarını bir oran destekledi.
        Amerikan Merkez Bankası Fed, pazar beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 0-0,25 arasında sabit tutmuş, karar metninde ekonomideki ilerlemenin devam etmesi halinde varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceğini belirtmişti.

        Fed'in varlık alımını azaltmaya başlaması ve görece daha şahin bir para politikası izlemesi uzun vadede altın fiyatları üstünde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir. Altın fiyatları, Fed'in 2023'e kadar iki faiz artırımı gördüğü ve daha para siyasetsında sıkılaşmanın başlayabileceğine işaret ettiği Haziran ayı toplantısı ardından yüzde 5'ten çok değer kaybetmişti.

        Bloomberg Dolar Spot Endeksi, pazartesi günü yüzde 0,1 düşüşle 1.152 seviyesinde yer alır iken 10 sene vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,44 seviyesinde seyrediyor.

        Gram altın fiyatı

        Gram altın, dolar/TL'nin geride bıraktığımız hafta rekor tazeleyerek 8,86 düzeyinin üstüne tırmanmasından sonra küresel altın fiyatlarındaki düşüşün sınırlı kalmasıyla yükselirken 15 Temmuz'dan bu yana ilk defa 500 TL'nin üzerini gördü.

        Uzun vakittir prosedür gördüğü dar fiyat bandını da yukarıya yönlü kıran gram altın, pazartesi günü 501 TL seviyesinde bulunuyor.

        Ons altın fiyatı

        Geçen hafta Fed toplantısı evvel 1.785 dolara kadar artan ons altın, Fed'in varlık alımlarını azaltabileceğine dair verilen mesajlar ardından 6 haftanın en düşüğüne gerilemişti. Evergrande kaygılarıyle birlikte dolar yeni haftaya düşüşle başlarken ons altın yüzde 0,5 seviyesinde yükselişle haftaya 1.759 başladı.

            DOLAR KURU NE KADAR?

            Merkez Bankası faiz kararı ardından dolar süratli bir yükseliş gösterdi. Dolar kuru haftayı 8,86'dan tamamlarken, euro da 10.38 oldu. Doları tırmandıran Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesi oldu. Karar evveli 8.35 seviyelerinde olan dolar 8.86'ya kadar tırmandı.
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            Haberler Ekonomi Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Rekor yükseliş! 550 lira... Bugün çeyrek, gram, ons, canlı anlık altın...
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