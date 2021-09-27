

"ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK"



Altın uzmanları, dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin gram altın fiyatlarını etkileyeceğini ve satış için biraz daha beklemenin yararlı olacağını söyledi. "Ons yönü bu tür aşağılarda kalınca dolar 8,90'a bile gitse dahi gram altın 500'e çıkmadı. Ne olacağı söyleniyor? Dolar yükseleceğine göre gram altında yükselecek. Buradan satayım mı, acil ihtiyacım var? diyorsanız, siz bilirsiniz. Ama bundan sonra zurnanın zırt dediği yerdeyiz.

Tam çıkışa başlayacağımız nokta bulunduğu amacıyla biraz daha beklemek lazım. Bu yatırım tavsiyesi değildir.

Tüm emareler, sinyaller bunu gösteriyor. Satmak değil de alabilmek daha sağlıklı olabilir. Satış evresinde bekleyenler amacıyla 530-540-

550'leri yakında göreceğiz. Bu yıl bitmeden o rakamlara ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı ve yeni zirveyi açıkladı. Faiz indirimi ardından her bireyin beklemede bulunduğunu dile getiren Memiş, "Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim" dedi.