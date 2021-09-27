Renault güncel kampanyalarını açıkladı! 60.000 TL sıfır faizle... 2021 yeni Clio ve Megane sedan almak isteyenler dikkat!

Renault Megane, 140 bg güç ve 240 Nm tork üreten 1,3 L TCe turbo benzinli ve 115 bg güç ve 260 Nm tork üreten 1,5 L dCi dizel motor versiyonlarıyla satılmaktadır. Her iki versiyonunda da 6 ileri manuel ve EDC 7 ileri çift kavramalı yarı otomatik şanzıman seçeneği bulunmaktadır. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Renault markasının kampanyaları 30.09.2021 tarihine kadar geçerli. Eylül ayında sıfır km Renault modelleri kaç lira oldu? Renault modelleri ne kadar? Eylül ayı Renault fiyatları kaç para? Renault fiyat listeleri belli oldu mu?
2021 Eylül Renault Megane Sedan Kampanyalı Sıfır Araç Fiyat Listesi
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 232.000
Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 251.000
Megane Sedan Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 346.900
Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 240.300
Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Manuel 255.000
Megane Sedan Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 350.900
Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 346.900
Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 385.000
Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 398.000
Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 416.000