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    • Ekonomi
    • 28.09.2021 09:02
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    • 28.09.2021 09:02
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    Renault güncel kampanyalarını açıkladı! 60.000 TL sıfır faizle... 2021 yeni Clio ve Megane sedan almak isteyenler dikkat!

    Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Renault kampanyası, Renault marka yeni Megane Sedan modellerde kampanyalarını duyurdu. Renault resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 2021 model senesi Yeni Megan Sedan otomobilin perakende satın alımında 232.000 TL fiyatı ile 172.000 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seviyesi ile aylık ödeme 5.067 TL kampanyasını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Renault markasının kampanyaları 30.09.2021 tarihine kadar geçerli. Renault kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşları mağazalarına bekliyor. Eylül ayında sıfır km Renault modelleri kaç lira oldu?

    takvim.com.tr
    Renault güncel kampanyalarını açıkladı! 60.000 TL sıfır faizle...

    Renault Megane, 140 bg güç ve 240 Nm tork üreten 1,3 L TCe turbo benzinli ve 115 bg güç ve 260 Nm tork üreten 1,5 L dCi dizel motor versiyonlarıyla satılmaktadır. Her iki versiyonunda da 6 ileri manuel ve EDC 7 ileri çift kavramalı yarı otomatik şanzıman seçeneği bulunmaktadır. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Renault markasının kampanyaları 30.09.2021 tarihine kadar geçerli. Eylül ayında sıfır km Renault modelleri kaç lira oldu? Renault modelleri ne kadar? Eylül ayı Renault fiyatları kaç para? Renault fiyat listeleri belli oldu mu?


    2021 Eylül Renault Megane Sedan Kampanyalı Sıfır Araç Fiyat Listesi

    Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 232.000

    Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 251.000

    Megane Sedan Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 346.900

    Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 240.300

    Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Manuel 255.000

    Megane Sedan Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 350.900

    Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 346.900

    Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 385.000

    Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 398.000

    Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 416.000

        Kampanyanın Detayları;

        Renault Finans'tan kredi kullanılması halinde geçerli olan alakalı kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilinin perakende satın alımında yapılan 232.000 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 172.000 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seviyesi ile aylık ödeme 5.067 TL'dir.

        Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Kredi Koruma Sigortasıyla (Kredi Koruma Sigortası) ile eş güdümlü geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz seviyesi uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz seviyesi ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir. Yeni otomobil kampanyalarını takvim.com.tr olarak haber yaptık son dakika haberleri için tek adresiniz ise sayfamız

        Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg'in ortalama CO2 salımı 119 – 126 g/km; yakıt kullanımı 5,2 – 5,5 lt/100km aralığındadır. Temsili model üstünde gösterilen aksesuarlar değişiklik gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 30.09.2021'e tarihine kadar katılımcı yetki sahibi satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.

        2021 Eylül Renault Yeni Clio Kampanyalı Sıfır Araç Fiyat Listesi

        2021 model Renault Yeni Clio, 65 bg güç ve 95 Nm tork üreten 3 silindirli atmosferik 1.0 SCe ve 90 bg güç ve 160 Nm tork üreten 3 silindir turbo benzinli 1.0 TCe motor seçenekleriyle satılmaktadır. 1.0 TCe motorun benzin/LPG'li versiyonu da bulunmakta ve LPG de 100 bg güç ve 170 Nm tork üretmektedir.

        Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel 169.900

        Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg Benzin Manuel 184.900

        Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 200.000

        Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 210.900

        Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 231.600
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        Haberler Ekonomi Renault güncel kampanyalarını açıkladı! 60.000 TL sıfır faizle... 2021 yeni Clio ve Megane sedan almak isteyenler dikkat!
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