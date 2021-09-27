Renault güncel kampanyalarını açıkladı! 60.000 TL sıfır faizle... 2021 yeni Clio ve Megane sedan almak isteyenler dikkat!

Renault Megane, 140 bg güç ve 240 Nm tork üreten 1,3 L TCe turbo benzinli ve 115 bg güç ve 260 Nm tork üreten 1,5 L dCi dizel motor versiyonlarıyla satılmaktadır. Her iki versiyonunda da 6 ileri manuel ve EDC 7 ileri çift kavramalı yarı otomatik şanzıman seçeneği bulunmaktadır. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Renault markasının kampanyaları 30.09.2021 tarihine kadar geçerli. Eylül ayında sıfır km Renault modelleri kaç lira oldu? Renault modelleri ne kadar? Eylül ayı Renault fiyatları kaç para? Renault fiyat listeleri belli oldu mu?