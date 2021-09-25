TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnafımızın en önemli sorunu zincir marketler

Esnaf ve sanatkarın normalleşme sürecinde kendini toparlamaya çalıştığını fakat en önemli sorunun halen Perakende Yasası'nın güncellenmesi olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi sebebiyle zor günler geçiren ve artık normalleşme sürecinin hızlandığı bu önemde işlerini toparlamaya devam eden esnafımızın en önemli sorunu halen zincir marketler. TBMM'ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalı. Yüksek fiyat artışları ile piyasalarda dengeleri bozan zincir marketlere kural getirilmesi enflasyonun da düşmesi için öncelikli adım olacaktır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken, Kobilerin üretimini engelliyor" ifadelerini kullandı.

Perakende Yasasının bir an önce güncellenerek esnafın korunması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,