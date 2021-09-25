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    • Ekonomi
    • 25.09.2021 10:06
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    • 25.09.2021 10:17
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    TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnafımızın en önemli sorunu zincir marketler

    Zincir marketlerin tekeli, hem esnafı hem de tüketiciği derinden vuruyor. Anlaşmalı olarak fiyat artışı yapan ve piyasayı baltalayan zincir marketlere karşı yaptırım ve yeni yasalar gündemde. TESK Genel Başkanı Palandöken, "TBMM’ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalı. Yüksek fiyat artışları ile piyasalarda dengeleri bozan zincir marketlere kural getirilmesi enflasyonun da düşmesi için öncelikli adım olacaktır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken, Kobilerin üretimini engelliyor” ifadelerini kullandı.

    Esnafımızın en önemli sorunu zincir marketler

    Esnaf ve sanatkarın normalleşme sürecinde kendini toparlamaya çalıştığını fakat en önemli sorunun halen Perakende Yasası'nın güncellenmesi olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi sebebiyle zor günler geçiren ve artık normalleşme sürecinin hızlandığı bu önemde işlerini toparlamaya devam eden esnafımızın en önemli sorunu halen zincir marketler. TBMM'ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalı. Yüksek fiyat artışları ile piyasalarda dengeleri bozan zincir marketlere kural getirilmesi enflasyonun da düşmesi için öncelikli adım olacaktır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üretici perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken, Kobilerin üretimini engelliyor" ifadelerini kullandı.



    "KURALSIZLIKLAR ESNAFIMIZIN GELİŞMESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"
    Perakende Yasasının bir an önce güncellenerek esnafın korunması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız rekabet unsuru olmasıyla ekonominin de dengeleyicisi. Esnafın canlanması ekonominin canlanması demek.

    Dolayısıyla esnafın azalması ya da bitmesi ekonominin de sermayenin de tehlikeye girmesi demektir. Ticari hayatta yaşanan kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor.

    Esnafımız kazancını normale döndürmek için çalışmaya devam ediyor fakat aynı sokağa açılan aynı sektördeki esnafın birbirine zarar vermesi gibi, on binlerce şubede yüzlerce esnafın işini tek dükkânda yapan zincir marketlerin haftanın her günü açık olması gibi kuralsızlıklara artık son verilmeli" diye konuştu.



        "PİYASA DENGELERİNİ BOZAN DÜZEN ENFLASYONU DA ETKİLİYOR"
        Enflasyon rakamlarında tekelci fiyatların doğrudan etkisi olduğunu vurgulayan Palandöken, "Enflasyonun düşmemesinin sebebi tekelci fiyat uygulamasına karşı Kobilerin, esnafın rekabet edememesinden kaynaklanıyor. Fiyatların düşmesi rekabet ile olur. Yoksa enflasyonda makas daha fazla açılır.

        Esnafın olması, pazarların rekabet edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı. Esnafımız sermayenin değil haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu nedenle esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için Perakende Yasası acil olarak güncellenmeli" değerlendirmesinde bulundu.

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