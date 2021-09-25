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    • Ekonomi
    • 27.09.2021 08:57
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    • 27.09.2021 08:57
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    Milyonlarca kişiye ikinci maaş müjdesi! Aylık 1.000 veriliyor! Çocuklarda buna dahil! Ve sonunda netleşti!

    Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşa ikinci maaş müjdesi. Emeklilikte alınacak maaş miktarını ikiye çıkarmak mümkün. Üstelik ikinci emeklilik sisteminde ise 10 sene ve 56 yaş yetiyor. Aylık 100 lira ya da 1000 lira ödeyerek 56 yaşında ikinci emekli maaşına hak kazanabilirsiniz. Peki Bireysel Emeklilik Sistemi'nin şartları nelerdir? BES'ten kimler faydalanıyor? Çift maaş alabilmek amacıyla ne gerçekleştirmek gerekir? İşte emeklilerin ve emekli olmak isteyenlerin merak ettiği bütün detaylar...

    takvim.com.tr
    Milyonlarca kişiye ikinci maaş! Aylık 1.000 veriliyor!

    Aylık 1.000 veriliyor! Çocuklarda buna dahil. Her çalışanın hayali emekli olmak ve iyi bir maaş almak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak amacıyla yıl, yaş ve prim koşulu bulunuyor. İşe girilen tarihe göre ne kadar prim ödeneceği ve kaç yaşında emekli olunacağı belirleniyor. 9 Eylül 1999 evvel işe girenler genelde 50'li yaşlarda emekli olurken, bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.

    ÇALIŞMA İMKANI DA VAR

    Tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi de (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor. Özellikle devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken, 10 yıl gibi bir sürede emeklilik sunması da avantaj sağlıyor. Böylece çalışanlara hem sosyal güvenlik kurumundan hem de BES'ten olmak üzere çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor.

    Öyle ki; 2000 ve sonrasında işe girmiş olanlar çalışırken BES'ten emekli olup, daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşacaklar.

    Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak. BES'ten emeklilik için veya toplu para için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor. BES'te katkı payını belirlemek sizin elinizde. Ayda 100 lira da ödeyebilirsiniz, bin lira da.
    Ödemeleriniz arttıkça birikimleriniz de yükselecek. Üstelik siz ne kadar para yatırırsanız, bunun yüzde 25'i kadarı da devlet tarafından ödeniyor. Bu fonlar sayesinde paranız sistemde nemalanmış da oluyor.

        ÇOCUKLAR DA SİSTEMDE

        Temmuz ayı itibariyle artık 18 yaş altında çocuklar da sisteme dahil edilmeye başladı. 18 yaşın altında BES'e dahil olanlara da yüzde 25'lik devlet katkısı sağlanırken; eğitim, evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikimleri kısmi olarak çekme hakkı tanıyor. Küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılabiliyor.

        Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nedir?

        Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca "BES"), bireylerin aktif çalışma hayatları boyunca gerçekleştirdikleri tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik zamanlarında hayat standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini gerçekleştiren özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal emniyet düzeneğinin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

        BES'in amaçları kısacası şu şekilde sıralanabilir;

        Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek,

        Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak,

        İstihdamı arttırmak,

        Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.

        4632 senesi Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe giren BES; tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve şahsa toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanır. Bu sistem, Sosyal Emniyet Kurumunda sahip olunan olan sıhhat hizmetleri ya da başka hizmetleri sunmaz. BES, mecburi sosyal emniyet düzeneğinin seçeneği değil, tamamlayıcısıdır.

        Ödediğiniz katkı paylarının %25'ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak bireysel emeklilik hesabınıza ödenmektedir. Bir katılımcının bir takvim senesi içerisinde alabileceği devlet katkısı tutarı, alakalı seneye dair toplam brüt asgari ücret tutarının %25'ini geçemez.

        Bireyler kendi adlarına sisteme direk katılabildikleri gibi, bu bireylerin işverenleri de küme emeklilik sözleşmesi yolu ile çalışanlarını sisteme katabilirler. Grup emeklilik sözleşmesi akdeden işverenler, çalışanları adına ödedikleri katkı paylarını (ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve senelik olarak asgari ücretin senelik tutarını aşamayacak şekilde), direk gider yazabilirler.
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        Haberler Ekonomi Milyonlarca kişiye ikinci maaş müjdesi! Aylık 1.000 veriliyor! Çocuklarda buna dahil! Ve sonunda netleşti!
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