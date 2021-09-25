Milyonlarca kişiye ikinci maaş müjdesi! Aylık 1.000 veriliyor! Çocuklarda buna dahil! Ve sonunda netleşti!

Aylık 1.000 veriliyor! Çocuklarda buna dahil. Her çalışanın hayali emekli olmak ve iyi bir maaş almak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak amacıyla yıl, yaş ve prim koşulu bulunuyor. İşe girilen tarihe göre ne kadar prim ödeneceği ve kaç yaşında emekli olunacağı belirleniyor. 9 Eylül 1999 evvel işe girenler genelde 50'li yaşlarda emekli olurken, bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.
ÇALIŞMA İMKANI DA VAR
Tamamlayıcı emeklilik diyebileceğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi de (BES) devreye girdiğinden bu yana büyük ilgi görüyor. Özellikle devlet katkıları sistemi cazip hale getirirken, 10 yıl gibi bir sürede emeklilik sunması da avantaj sağlıyor. Böylece çalışanlara hem sosyal güvenlik kurumundan hem de BES'ten olmak üzere çifte emeklilik fırsatı sunulmuş oluyor.
Öyle ki; 2000 ve sonrasında işe girmiş olanlar çalışırken BES'ten emekli olup, daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine, dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşacaklar.
Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak. BES'ten emeklilik için veya toplu para için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor. BES'te katkı payını belirlemek sizin elinizde. Ayda 100 lira da ödeyebilirsiniz, bin lira da.
Ödemeleriniz arttıkça birikimleriniz de yükselecek. Üstelik siz ne kadar para yatırırsanız, bunun yüzde 25'i kadarı da devlet tarafından ödeniyor. Bu fonlar sayesinde paranız sistemde nemalanmış da oluyor.