5 zincir markete yaptırım yolda

Kurul, 26 Ekim'de perakende zincir marketlerin sözlü savunmalarını almayı planlıyor. Kurul, sözlü savunmaları dinledikten sonra kararını açıklayacak. Rekabet Kurumu'nun ön raporunda, 5 zincir marketin sektörde toplam pazar payının hızla arttığına dikkat çekilerek, bu alanda düzenlemeler yapılması önerildi.
Edinilen bilgiye göre; raportörler eldeki belgelere, analizlere dayanarak rekabet ihlali olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle de idari para cezası talep ediyorlar. Nihai kararın savunmalar alındıktan sonra büyük olasılıkla 28 Ekim'de açıklanması bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre; raportörler eldeki belgelere, analizlere dayanarak rekabet ihlali olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle de idari para cezası talep ediyorlar. Nihai kararın savunmalar alındıktan sonra büyük olasılıkla 28 Ekim'de açıklanması bekleniyor.