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    • Ekonomi
    • 27.09.2021 08:47
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    • 27.09.2021 08:47
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    Vatandaş zil takıp oynayacak! Ekim ayında TOKİ'den kiradan çok ucuz taksitle 105.182'ye konut müjdesi var! İşte başvuru koşulları

    Ekim ayında TOKİ'den kiradan çok ucuz taksitle 105.182'ye konut alım detayları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konutlar inşa etmeye devam ediyor ve binlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. TOKİ pek çok ilde yeni projeler amacıyla hazırlıklara başladı. Hem de yapımı biten konutların satışı da açık artırma ya da kuralı yöntemle devam ediyor. Daire sahibi olmak isteyenler amacıyla ideal taksitlerle daire alma fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce bireyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı.

    takvim.com.tr
    TOKİ’den kiradan çok ucuz taksitle 105.182’ye konut müjdesi!

    Yeni konutlar inşa etmeye devam eden TOKİ Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Kars, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Sivas, Van, Yozgat illerinde daire satışı sürüyor. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit olanağı yayınlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler geliştirmeye devam ediyor. Başvuru adımı devam eden projelerin beraberinde pek çok ilçede ihale adımındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, onlarca ilde kuralı ve açık satış yöntemiyle konut satışları sürüyor. İşte müracaat koşulları

    TOKİ'DE BAŞVURULAR BAŞLADI

    TOKİ'de Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Kars, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Sivas, Van, Yozgat illerinde daire satışı devam ediyor.

    TOKİ KONUTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU ŞARTLARI
    ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    T.C. vatandaşı olması,
    Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
    Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
    Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
    Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
    Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
    Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

    Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

    1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,
    2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"
    3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
    4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"
    başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

    Başvuru sahipleri,
    Kimlik Fotokopisi,
    Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"
    Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
    Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.

        KURA ÇEKİLİŞİ

        Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
        Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
        Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.
        Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

        Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

        Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,
        Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
        Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,
        Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

        SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

        1. Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı, kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir

        2. Hane halkı gelirinin en fazla net 6.500 olduğunu (İstanbul için 7.500 TL) kanıtlayan gelir belgeleri,
        Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

        Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
        Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

        Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

        1. Kategoride evrak ibraz ederek hak sahibi olanlardan toplu konut fonundan şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden yararlanmak istenmesi durumunda sözleşme imzalama işlemleri;



        Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olması halinde;

        İlan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin "Konut Tahsis Belgesi"ni ilgili Banka Şubesinden temin edecektir. Hak sahibine ilişkin bilgiler ile "Konut Tahsis Belgesi", ilgili Temerküz Banka şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.
        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

        Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dışında başka bir banka olması halinde;
        İlan edilen tarihler arasında ilgili Banka şubesindenalacakları "Konut Tahsis Belgesi" ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesine başvuracaktır. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı'na iletilecektir.
        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılacaktır. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

            Evrak ibraz ederek hak sahibi olan ve toplu konut fonundan şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisini kullanmaksızın 1. kategoride sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda sözleşme imzalama işlemleri;

            İdaremizce ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.
            Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
            Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
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            Haberler Ekonomi Vatandaş zil takıp oynayacak! Ekim ayında TOKİ'den kiradan çok ucuz taksitle 105.182'ye konut müjdesi var! İşte başvuru koşulları
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