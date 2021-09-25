Margün Enerji ne zaman işlem görecek? Margün Enerji halka arz ne zaman? Hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verdi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK'ya halka arz için başvurdu ve başvurusu onaylandı. Yatırımcılar tarafından merak edilen borsa kodu haberimizde yer alıyor. İşte tüm detaylar...
MARGÜN ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 310 milyon Türk lirasından 410 milyon Türk lirasına artırılması için halka açılma başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanırken Margün Enerji halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde Yıldız Pazar'da işlem görmesi beklenmektedir.
MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI VE BORSA KODU
Margün enerji halka arzda 1 Türk lirası nominal değerli payların 8,30 Türk lirasından satışa çıkarılması kararlaştırıldı.
Margün enerjinin hisse kodu da MAREN olarak paylaşıldı.
Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Eylül'de onaylandığı bildirildi.
İşte halka arz işlemine dair bilgiler;
Naturel Group çatısı altında yer alan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye'nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.
Halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor.