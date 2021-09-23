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    • Ekonomi
    • 23.09.2021 14:08
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    • 23.09.2021 15:16
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    23 Eylül MB faiz kararı sonrasında canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar/TL kaç TL oldu?

    23 Eylül dolar ve euro'da yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Eylül ayına 8.32 lira seviyesinden başlayan dolar/TL genel itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar haftanın dördüncü işlem gününden itibaren dolar ve euro'da son durumu araştırmaya başladı. Peki, 23 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    23 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?

    23 Eylül dolar ve euro'da son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Dolat/TL, eylül ayına 8,3 bandında başladıktan sonra dalgalı bir grafik izledi. Dün dolar/TL güne 8,62 seviyelerinde başladı. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed merakla beklenen varlık alımlarının azaltımına ilişkin olarak ise herhangi bir hamlede bulunmadı ve 120 milyar Dolar olarak devam etmesini kararlaştırdı. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 23 Eylül Perşembe döviz kurlarında son durum!

    23 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    23 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,6654

    Dolar satış: 8,6663

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,1612

    Euro Satış: 10,1709

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,8368

        Pound satış: 11,8520

        FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

        ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed merakla beklenen varlık alımlarının azaltımına ilişkin olarak ise herhangi bir hamlede bulunmadı ve 120 milyar Dolar olarak devam etmesini kararlaştırdı.

        Ancak yapılan açıklamada varlık alımlarında azaltımın yakın zamanda gerekli olabileceğine değinildi.

        Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ekonominin toparlanmasının yavaşladığına dem vuran Fed, enflasyonun geçici faktörlerin etkisiyle yükseldiği belirtti.

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        TAHVİL ALIMLARININ AZALTIMI İÇİN KAPI ARALANDI

        Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ardından yapılan açıklama, varlık alımlarında bir azaltım için kapının aralandığına işaret etti.

        İstihdam ve enflasyonu cephelerinde Fed'in varlık alımlarında azaltıma başlamak için ortaya koyduğu hedefe doğru ilerleme sağlandığını belirten Fed, "Eğer istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam eder ise, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir" ifadeleri yer aldı.

        Ancak Fed şu an için aylık 120 milyar dolarlık varlık alım miktarını değiştirmedi. Ayda 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet almaya devam edecek.

        Fed üyeleri ayrıca gecelik federal fonlama Faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında tuttular.

        FOMC açıklamasına kararın oy birliği ile alındığı da belirtildi.

        Fed kararı ile birlikte açıklanan tahminlerde, ilk faiz artırımı için beklenti 2022'ye çekilirken, 2023 için 4 faiz artırımı öngörüldü.

        POWELL'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

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        Fed Başkanı Jerome Powell "Fed'in aldığı tedbirler toparlanma tamamlanan kadar ekonomiye para politikası desteğinin sürmesini sağlayacak" açıklamasında bulundu. Powell istihdam piyasasının iyileştiğini açıklarken revizyonlar olsa da hızlı ekonomik büyüme beklediklerini söyledi. Powell "FOMC üyelerinin çoğu varlık alımlarında azaltım için istihdam hedefinin de yakalandığını düşünüyorlar, ancak bazıları hala gidilecek yol olduğunu düşünüyorlar. Fed hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını test edecek ve varlık alımları konusunda bir karar verecek. Test sonuçlarına göre varlık alımlarında bir azaltım kararı gelecek toplantıda da verilebilir" dedi.

        Powell'ın açıklamaları:

        * Fed, hedeflerine ulaşmaya güçlü şekilde bağlı.

        * Büyümenin yılın geri kalanında da güçlü bir hızla devam etmesi büyük olasılık.

        * Fed'in aldığı tedbirler toparlanma tamamlanan kadar ekonomiye para politikası desteğinin sürmesini sağlayacak.

        * Bazı sektörlerde kısa vadeli arz sıkışıklıkları ekonomik aktiviteyi sınırlıyor.

        * Fed, revizyonlar yapsa da hala hızlı ekonomik büyüme bekliyor.

        * FOMC'ye göre istihdam piyasası iyileşmeye devam ediyor.

        * Virüs konusunda devam eden korkular istihdam büyümesi üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor, zaman içinde azalacaklardır.

        * Enflasyon hala yüksek ve yavaşlamaya başlamadan önce daha aylarca yüksek kalması büyük olasılık.

        * Uzun vadeli enflasyon beklentilerimiz yüzde 2 hedefi ile uyumlu.

        * Eğer sürekli yüksek enflasyon bir endişe haline gelir ise fed buna kesinlikle yanıt verir.

        * Delta varyantı ekonomik toparlanmayı yavaşlattı. Devam eden aşılama daha normal ekonomik şartlara dönüşü destekler.

        * Fed, varlık alımlarının uygun hızını bunu yapmak için şartlar tatmin edici seviyeye geldiğinde tartışacak.

        * Eğer ekonomisin rayında ilerlemeye devam ettiğini görürsek varlık alımlarında azaltım gelecek yılın ortasında tamamlanır.

        * Ekonomin şu andan sonraki bir yılda ekonominin nasıl olacağını hiç kimse kesin bir şekilde bilmiyor.

        * Fed politika yapıcılarının projeksiyonları bir plan değil.

        * Fed, varlık alımlarında azaltım için istihdam hedefini yakaladı. FOMC üyelerinin çoğu varlık alımlarında azaltım için istihdam hedefinin de yakalandığını düşünüyorlar, ancak bazıları hala gidilecek yol olduğunu düşünüyorlar. Fed hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını test edecek ve varlık alımları konusunda bir karar verecek. Test sonuçlarına göre varlık alımlarında bir azaltım kararı gelecek toplantıda da verilebilir. FOMC açıklamasında kullanılan dil, varlık alımlarında azaltım için çıtanın gelecek toplantıda da yakalanabileceğine işaret ediyor.

        * Fed'in enflasyon tahminleri yüzde 2 hedefinin çok ılımlı şekilde aşılacağını gösteriyor.

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        * Varlık alımlarında azaltımın zamanlaması ve hızı konusunda komitenin geniş bir desteği var. Bazı üyeler, finansal istikrar endişeleri ile varlık alımlarının daha yakında azaltılmasını tercih ediyorlar.

        * Varlık alımlarında azaltımın gelecek yılın ortasına kadar tamamlanması uygun olur. Varlık alımlarının hala bir kullanımı var, ancak onları azaltmanın zamanı da geldi. Varlık alımları başlangıçtakine göre çok daha az faydalı bir araç. Varlık alımlarında azaltım başladığında faiz artırımı testinin tatmin edici olmasından hala oldukça uzakta olacağız.

        * Faiz artırımı için hala uzun bir yol var. İşgücü piyasasında hala çok fazla atıl kapasite var.

        * Eğer enflasyon 2022'de yüksek olmaya devam eder ise, fed faiz artırımı için enflasyon testini tutturabilir.

        * Kaplan ve Rosengren'in finansal piyasa işlemlerinden haberdar değildim. Fed'deki herkes yıllık olarak finansal işlemlerini açıklıyor.

        * Etik standartlarında gözden geçirmenin ne zaman tamamlanacağı konusunda bir takvim yok. Eşim ve ben yerel yönetim tahvillerine çok uzun zamandır yatırım yapıyoruz. Kamunun çıkarını koruyacak yönde hareket ettiğimize inanıyorum.

        * Delta varyantında artış insanların işe görü dönmelerini etkiledi. Delta varyantı yüz yüze çalışılan sektörleri etkiledi.

        * İnsanların yeniden işe dönmeleri biraz daha zaman alabilir. İstihdamda canlanma Ağustos ayında delta varyantı kaynaklı olarak gerçekleşmedi.

        * Ekonomi beklentilere paralel şekilde ilerlemeye devam eder ise, gelecek toplantıda varlık azaltımı yönünde kolaylıkla ilerleyebiliriz.

        * Varlık azaltımı testinin geçilmesi için iyi istihdam verisi görmek gerekli. Varlık azaltımına başlamak için çok güçlü istihdam verisine ihtiyaç yok.

        * Hiç kimse, Fed'in bir temerrüt durumunda piyasaları veya ekonomiyi tam olarak koruyabileceğini varsaymamalı.

        * Wells Fargo'nın problemlerin çözme çabalarını çok yakında izliyoruz, eğer problemlerini çözemez ise fed uygun adımları atacaktır.

        * Evergrande'nin durumu Çin'e özgü görünüyor. Evergrande'nin durumunun ABD'ye çok fazla doğrudan etkisi yok, ancak güven kanallarını etkileyebileceği endişesi var.

        FAİZ İÇİN BEKLENTİLER YÜKSELDİ

        ABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin bu yıl için faiz tahminlerini değiştirmezken, önümüzdeki iki yıl için yükselttiler.

        Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"naa göre, bu yıl için ortalama faiz tahminleri yüzde 0,1 olarak kaldı. Yetkililer gelecek yıl tahminlerini yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 yılı için yüzde 0,6'dan yüzde 1,0'a çıkardılar.

        Fed yetkilileri 2024 yılı için faiz tahminini yüzde 1,8 olarak ilk kez açıkladılar.

        Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde olmaya devam ediyor.

        17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

            BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

            ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini bu yıl için aşağı çekerken, gelecek iki yıl için yukarı yönde revize ettiler.

            Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,9 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 3,8, 2023 yılı için yüzde 2,5 büyüme beklentiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 7,0, gelecek yıl için yüzde 3,3 ve 2023 yılı için yüzde 2,4 büyüme tahmin edilmişti.

            Yetkililerin ilk kez açıkladıkları 2024 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,0 oldu.

            Yetkililerin uzun dönem için yüzde 1,8 olan büyüme tahmininde ise değişiklik olmadı.

            ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 6,6 büyüdü. Büyüme ile ilgili final sonuçları 30 Eylül'de açıklanacak.

            17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.
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            Haberler Ekonomi 23 Eylül MB faiz kararı sonrasında canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar/TL kaç TL oldu?
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