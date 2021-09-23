23 Eylül Merkez Bankası faiz kararı son dakika ne oldu? Merkez Bankası faiz indirirse veya faizi sabit tutarsa ne olur?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi üyeleri faizleri oybirliğiyle değiştirmeme kararı alırken politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit kalmış oldu. Bu gelişmelerin ardından gözler TCMB Merkez Bankası faiz kararına çevrilmişti. Uzun zamandır faizleri sabit tutan MB'nin faiz indirimine gidip gitmeyeceği belli oldu. Bu anlamda Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek %18,00'ye indirdi. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar, euro, altın ne olur? İşte detaylar!
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek %18,00'ye indirdi.
MB 2021 FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?
2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.