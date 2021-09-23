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    • Ekonomi
    • 23.09.2021 09:00
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    • 23.09.2021 15:00
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    SON DAKİKA: Merkez Bankası 23 Eylül 2021 faiz kararı açıklandı! (TCMB) Merkez Bankası faiz oranı ne oldu?

    Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü. Yapılan açıklamada, "Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladı." ifadelerine yer verildi.

    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.


    FAİZ YÜZDE19'DAN YÜZDE 18'E DÜŞÜRÜLDÜ
    Merkez Bankası'nda yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir." açıklamasında bulundu.


    16 AY SONRA FAİZ İNDİRİMİ
    Merkez Bankası son faiz indirimini 22 Mayıs 2020 tarihinde yapmıştı. O toplantıda yarım puan indirim yapan Merkez, faizi yüzde 8,25'e çekmişti. Böylece Merkez Bankası, 16 ay sonra ilk kez faizde indirime gitmiş oldu.


    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir.

    Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla birlikte, aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

    Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.

        PARASAL DURUŞUN SIKILIĞI TİCARİ KREDİLERDE DARALTICI ETKİ YAPMAYA BAŞLADI
        Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte; gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesi yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

        TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

        Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

        Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.



        DOLARDA 8.80-8.85 SINIRI AŞILMIYORSA PİYASA SİNDİRDİ DİYEBİLİRİZ
        Merkez Bankası'nın kararını A Haber canlı yayınında değerlendiren Cüneyt Paksoy,"Dolarda 8.80-8.85 aşılmıyorsa bu karar sonrası en azından piyasa bunu sindirdi diyebiliriz." dedi.




        İşte Paksoy'un açıklamaları;

        Dolar/TL'de yukarı yönlü hareketinde 8.30'lar görüldükten sonra iki tane kriter vardı. Biri dolar endeksinin yükselişi, artı Merkez Bankamızın faiz indirim ihtimalini de fiyatlamışlardı ve o ihtimal şimdi gerçek oldu ve kur 8.65'ten 8.79-8.80'lere ulaştı. Dolar/TL tarafında aslında sadece Merkez Bankası kararları ya da enflasyonla mücadele etkili değil, birçok dinamik var. ABD-Türkiye ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri yani jeopolitik riskler, global riskler. 8.80-8.85 aşılmıyorsa bu karar sonrası en azından piyasa bunu sindirdi diyebiliriz.


        SON 5 TOPLANTIDA DEĞİŞTİRİLMEMİŞTİ
        Merkez Bankası politika faizini son 5 toplantıda değiştirmemişti.

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