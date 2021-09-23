Son dakika: 2021 Eylül Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklandı! Dolar kaç oldu?

Merkez Bankası 23 Eylül 2021 Perşembe günü (bugün) toplandı. Toplantı sonrası Eylül ayının faiz kararının duyurulması bekleniyordu. Heyecanlı bekleyiş az önce sona erdi. Son dakika haberine göre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Peki 2021 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kaç oldu?

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı faiz kararını açıkladı. Banka haftalık repo faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti.TCMB'den yapılan açıklamada, ''Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirilmesine karar vermiştir.'' denildi.

DOLAR KAÇ OLDU?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,74, 12 ay sonrası için yüzde 12,94 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,71 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Ağustos ayı için yıllık tüketici fiyatlarını %19,25 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

MB 2021 FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.

ayrıntılar gelecek.