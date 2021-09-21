Margün Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalar üzerinden yapılacak? MAREN borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı...

16 Eylül'de SPK'dan onay alan Margün Enerji halka arz süreci başlıyor. Borsa İstanbul'da #MAREN kodu ile işlem görmeye başlamış olacak olan Margün Enerji yatırımcılardan belirlenen tarihlerde talep toplayacak. Peki, Margün enerji halka arz ne zaman başlamış olacak? MAREN borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler!
Maren Enerji halka arz ne zaman?
Borsa İstanbul'da #MAREN kodu ile işlem görmeye başlayacak olan Margün Enerji, yatırımcılardan 22-23 Eylül tarihlerinde, eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacak.
Maren halka arz eşit mi oransal mı, hisse kodu ve satış fiyatı
Halka arz, eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşeceği için, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır.