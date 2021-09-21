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    • Ekonomi
    • 21.09.2021 21:07
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    • 21.09.2021 21:07
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    Margün Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalar üzerinden yapılacak? MAREN borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı...

    Margün enerji halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül tarihinde onaylandı. SPK'dan onay alan Margün Enerji halka arz sürecine girecek. Borsa İstanbul'da #MAREN kodu ile işlem görmeye başlayacak olan Margün Enerji yatırımcılardan belirlenen tarihlerde eşit dağılım yöntemi ile talep toplayacak. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar Margün Enerji halka arz, borsada işlem göreceği tarihi ve hisse fiyatı hakkında bilgileri merak edip araştırmaya başladı. Peki, Margün enerji halka arz ne zaman başlayacak? MAREN borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Margün Enerji halka arz ne zaman? Maren borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar?

    16 Eylül'de SPK'dan onay alan Margün Enerji halka arz süreci başlıyor. Borsa İstanbul'da #MAREN kodu ile işlem görmeye başlamış olacak olan Margün Enerji yatırımcılardan belirlenen tarihlerde talep toplayacak. Peki, Margün enerji halka arz ne zaman başlamış olacak? MAREN borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler!

    Maren Enerji halka arz ne zaman?

    Borsa İstanbul'da #MAREN kodu ile işlem görmeye başlayacak olan Margün Enerji, yatırımcılardan 22-23 Eylül tarihlerinde, eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacak.

    Maren halka arz eşit mi oransal mı, hisse kodu ve satış fiyatı

    Halka arz, eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşeceği için, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır.

        Halka arzda 1 TL nominal değerli payların 8,30 TL'den satışa çıkarılması kararlaştırıldı. Kodu #MAREN

        Halka arzı gerçekleştirecek Esenboğa Elektrik tarafından halka arz sonrası 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı garantisi var.

        Halka arz hangi pazarda işlem görecek?

        Halka arz sonrası şirketin Yıldız Pazarda işlem görmesi beklenmektedir.

        Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Eylül'de onaylandığı bildirildi.

        Naturel Group çatısı altında yer alan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye'nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.

        Halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor.

        MARGÜN ENERJİ HAKKINDA

        Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2014 yılında Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe büyük bir yatırımcı olmak ve yurtdışında proje geliştirme, EPC ve İşletme&Bakım hizmetleri sunmak amacı ile uzmanlaşmış yönetim kadrosu ve personeli ile faaliyetine başlamıştır.

        Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, yurtiçinde sahip olduğu 118.03 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santralleri ile sektörünün en önemli oyuncularından birisi olmuş ve yurtdışı proje geliştirme faaliyetleri ile 61 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santrallerinin Türkiye'den sektöründe önde gelen iki yatırımcısına anahtar teslim kurulum ve işletme&bakım anlaşmasını gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra başta İtalya, Almanya, İngiltere ve Amerika olmak üzere özellikle Batı Avrupa ülkelerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Orta-Uzun vadede Avrupa ve Amerika kıtalarında 1.500 MWp kurulu gücünde proje geliştirmeyi ve kurulumlarını tamamlamayı hedeflemektedir.

        "Yenilenebilir Enerjinin, özellikle Güneş Enerjisinin, kısa sürede diğer geleneksel enerji kaynaklarının yerini alabileceğine inanan Margün Enerji, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için güneş enerjisine yatırım yapmaya var gücüyle devam etmektedir.
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