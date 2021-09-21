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    • Ekonomi
    • 22.09.2021 08:47
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    • 22.09.2021 08:47
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    Doludizgin geldi! Ve sonunda netleşti! Borcu olanlar buna dikkat edin! 8 gün içinde yaparsanız

    Vergi borcu yapılandırması amacıyla müracaatte son günler yaşanıyor. 30 Eylül tarihine kadar Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş ya da dava safhasında tespit edilen vergi borçları ile cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri ve MTV borçları yapılandırılabilecek. Ödemeler ise, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet – www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor. Kanunda ilk taksit ödeme süresi vergi dairelerine olan borçlarda eylül, SGK'ya olan borçlarda ise ekim ayı olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk ödeme tarihleri vergi dairelerine olan borçlarda ekim ayına, SGK'ya olan borçlarda ise kasım ayına ötelendi.

    Borcu olanlar dikkat: 9 gün içinde yapmanız gerekiyor!

    Doludizgin geldi! Borcu olanlara müjde! Sayılı günler kaldı aman kaçırmayın! Milyonlarca bireyi ilgilendiren vergi borçlarına yönelik borç yapılandırması amacıyla sayılı günler kaldı. KYK kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları gibi borcu olan çok sayıda kişi yapılandırma imkanından yararlanarak borçlarından kurtuluyor. Borcu olan vatandaşlar 9 gün içerisinde borçlarını yapılandırabilecek. Son tarih 30 Eylül…

    BORÇ YAPILANDIRMALARINDA SON GÜN 30 EYLÜL

    Yapılandırma başvurusu yapılabilecek borçlar şöyle:

    * Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar

    * Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi

    * Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

    * Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri

    * Motorlu taşıt vergileri

    * Trafik cezaları

    * Seçim, nüfus, askerlik para cezaları

    * Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları

    * Gümrük Bakanlığı'nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları

    * İl özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları

    * Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları

    * Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları

    İLK TAKSİTLER BİR AY ÖTELENDİ, DİĞER TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENECEK

    Kanunda ilk taksit ödeme süresi vergi dairelerine olan borçlarda eylül, SGK'ya olan borçlarda ise ekim ayı olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk ödeme tarihleri vergi dairelerine olan borçlarda ekim ayına, SGK'ya olan borçlarda ise kasım ayına ötelendi.

    Ancak, kanunda vergide kasım ayı, prim borçlarında aralık ayı olarak belirlenen ikinci taksit ödeme süreleri değişmedi. Yapılandırma başvurusunda bulunanların haklarını kaybetmemeleri için ilk iki taksitin süresinde ödemesi gerekiyor. İlk iki taksit süresinde ödense bile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin aksatılması halinde de yapılandırma bozulacak. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        PEŞİN ÖDEMEDE BÜYÜK İNDİRİM

        Borçlar yapılandırılırken gecikme faizi ve gecikme cezası yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak güncelleme yapılacak. Anapara borcun tamamı ile güncellenen tutarın yüzde 10'unun ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde güncellenen tutarın yüzde 90'ı silinecek. Borcun iki taksitte ödenmesi halinde ise güncellenen tutarın yüzde 50'si silinecek.

        İsteyen borcunu 3 yıla kadar taksitle ödeyebilecek. Taksitli ödemeyi seçenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Taksitli ödemede yıllık yüzde 9 faiz uygulanacak.

        TRAFİK CEZASINI PEŞİN ÖDEMEDE CEZA ASLINDA İNDİRİM

        Yapılandırma kanununun yürürlüğe girdiği 8 Haziran 2021 tarihine kadar ödenmemiş trafik cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarının bu kanun kapsamında ödenmesi halinde anaparada indirim yapılabilecek. Söz konusu tarih itibarıyla dava açma süresi geçmemiş ve ilk derece mahkemelerinde dava açılmış olan idari para cezalarının yüzde 50'si silinecek. İlk derece mahkemesince veya istinaf başvurusu üzerine bölge idare mahkemesi ya da sulh ceza hakimliğince cezanın kaldırıldığı fakat yargılamanın devam ettiği durumlarda ise cezanın yüzde 90'ı silinecek. Verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın yüzde 50'si, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde onanan kısmın tamamı, silinen cezanın yüzde 10'u, bozulan kısmın yüzde 50'si tahsil edilecek.

        Örneğin, 488 liralık trafik cezasını yapılandırmak isteyen vatandaş yapılandırma kanunu kapsamında borcunu ödediğinde cezanın yüzde 50'si ile bu tutara karşılık gelen gecikme cezası silinecek.

        ARAÇ MUAYENESİ İÇİN SÜRE 31 ARALIK'TA SONA ERECEK

        Araç muayenesini zamanında yaptırmayanlardan aylık yüzde 5 fazla ücret alınıyor. Araç muayenesini 9 Haziran'a kadar yaptırmamış olanlar, bu yılın sonuna kadar yaptırmaları halinde aylık yüzde 5 fazla ücret ödemekten kurtulacaklar. Bunun yerine, Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanmış güncelleme tutarı ile muayene ücretinin aslı alınacak. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        İNTERNETTEN VERGİ BORCU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

        Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet – www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

        Başkanlığın resmi internet sayfasında ( www.gib.gov.tr ) yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden 02:00 – 23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, yapabilirsiniz.

        İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
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        Haberler Ekonomi Doludizgin geldi! Ve sonunda netleşti! Borcu olanlar buna dikkat edin! 8 gün içinde yaparsanız
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