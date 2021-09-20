İşte THY'nin başarısı! Alman devi Lufthansa nakit yardımını ödemek için 2,14 milyar euro sermaye artırımına gidiyor

Dünyanın en çok noktasına uçan Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, Türkiye'nin en değerli markası olduğunu Almanya'dan gelen verilerle bir kez daha ortaya koydu. Alman hava yolu devi Lufthansa, pandeminin yaralarının sermaye artırımına giderek hisse ihrac ederek kapatmaya çalışırken THY ise pandemiden devlet desteği almadan çıktı.

İşte Almanya'dan gelen son bilgiler ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın geçtiğimiz hafta CNN International'a verdiği röportajda söylediği çarpıcı sözler:

LUFTHANSA 2,14 MİLYAR EURO SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aldığı kamu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için 2,14 milyar euroluk sermaye artırımı yapacağını duyurdu.

Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket sermayesini 2,14 milyar euro artırmak için 597,7 milyon yeni hisse ihracını gerçekleştirecek.

Yatırımcılar, 22 Eylül ile 5 Ekim arasında şirketin yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımına katılabilecek. Sermaye artırımına katılacak yatırımcılar her bir Lufthansa hissesi için 3,58 euro ödeyecek. 17 Eylül Cuma kapanış itibariyle hisse fiyatının (8,21 avro) yüzde 0,56 altında bulunuyor.

İFLAS NOKTASINA GELMİŞTİ

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, Haziran 2020'de 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Lufthansa, söz konusu sermaye artırımından gelecek parayı söz konusu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için kullanacak.

22 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Şirket, daha önce Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 22 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

THY, KAMU DESTEĞİ ALMADI

THY Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, geçtiğimiz hafta CNN International'a verdiği röportajda Türk Hava Yolları'nın kamu desteği almadığını açıklamıştı.

Aycı şunları söyledi "Önlemler alınırken nakit devlet desteği olmadan, krizi kendi kaynaklarımızla ve operasyonel verimliliğimizle yönettik. 2020 takvim yılı içerisinde Türk Hava Yolları, yüzde 71 gibi etkileyici bir doluluk oranı ile 28 milyon yolcu taşıdı. EuroControl verilerine göre 2020 yılını uçuş sayısı bazında Avrupa'nın en yoğun network taşıyıcısı olarak, dünyada ilk 5 havayolu arasında yer aldık. Türk Hava Yolları, bugün 369 (yolcu ve kargo) uçak filosuyla beş kıtada 127 ülkede 276 uluslararası ve 50 yurtiçi olmak üzere dünya çapında 326 noktaya hizmet veren geniş bir uçuş ağına sahip. Dünyanın yaşadığı bu derin kriz esnasında Türk Hava Yolları, güçlü network ağını korumaya devam etti. Ocak-Ağustos 2021 döneminde taşınan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde 49,7 milyon yolcu iken, bu rakam krize rağmen yaklaşık 26 milyona ulaştı. Toplam gelirler 2021'in yılın ilk yarısında 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 67'sine karşılık gelerek 4 milyar dolar seviyesine ulaştı."