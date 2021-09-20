SON DAKİKA: Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 282 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.
VARLIKLAR 282 MİLYAR DOLAR OLDU
Buna göre, temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 sonuna kıyasla yüzde 10,3 artışla 282 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 11,8 azalışla 572 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 290 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 393,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 13,4 artışla 105,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 10 artışla 119,2 milyar dolar oldu.