SON DAKİKA: Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 282 milyar dolar oldu

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 24,5 artışla 52,2 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 sonuna göre yüzde 32,8 azalışla 158,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.