Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.09.2021 11:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2021 11:46
    ABONE OL

    M. İlker Aycı Türk Hava Yolları’nın başarısını CNN International'a anlattı

    Türk Hava Yolları'nın başarısı dünyanın gündeminde. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, pandemi sürecindeki iş stratejileri ve istatistikleri hakkında CNN International'a açıklamalarda bulundu. M. İlker Aycı programda, Türk Hava Yolları'nın pandemi sürecindeki başarı hikayesini, küresel havayolunun Avrupa'nın en yoğun network taşıyıcısı sıralamasına nasıl ulaştığını ve dünyanın en iyi beş havayolundan biri olma hikayesinin perde arkasındaki büyük organizasyonu konuştu.

    İşte THY’nin başarısının sırrı

    Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, pandemi sürecindeki iş stratejileri ve istatistikleri hakkında açıklamalarda bulundu. CNN International'da Türk Hava Yolları'nın başarısına yönelik soruları yanıtlayan Aycı, ünlü havacılık uzmanı Richard Quest'in sunduğu Quest's Means Business programına konuk oldu. Aycı, programda Türk Hava Yolları'nın özellikle pandemi sürecinde rakiplerinden nasıl ayrıştığını, pandemiye rağmen yüzde 71 doluluk oranına ulaşarak 28 milyon yolcu taşıdıklarını anlattı.

    "2020 YILINI 6,7 MİLYAR DOLAR GELİRLE KAPATTIK"
    Aycı programda yaptığı konuşmada, "Türk Hava Yolları olarak 2019 yılının yüzde 50'sine karşılık gelmesine rağmen 2020 yılını 6,7 milyar dolar gelir ve 1,9 milyar dolar EBITDAR (faiz, vergi, amortisman, itfa ve kira/yeniden yapılandırma maliyetleri öncesi kârlar) seviyelerinde bir başarıyla kapattık. Devletimizden nakit yardım almayarak, 2020'de rakiplerimize oranla çok iyi bir performans sergiledik" açıklamalarında bulundu.

    Türk Hava Yolları'nın maliyet azaltıcı faaliyetler, yatırım harcamalarını düşürmesi, aktif kapasite ve etkin finansal yönetimi gibi stratejiler sayesinde Avrupa network taşıyıcısı havayolları arasında doluluk oranı, gelirler ve kârlılık açısından pozitif olarak ayrıştığına değinen Aycı, yayında Türk Hava Yolları'nın başarıları hakkında bazı istatistiklere de vurgu yaptı.

    "YÜZDE 71 DOLULUK ORANIYLA 28 MİLYON YOLCU TAŞINDI"
    Aycı Türk Hava Yolları'nın 2020 yılına ait istatistiklerine de değinerek şu bilgileri paylaştı:

    "Önlemler alınırken nakit devlet desteği olmadan, krizi kendi kaynaklarımızla ve operasyonel verimliliğimizle yönettik. 2020 takvim yılı içerisinde Türk Hava Yolları, yüzde 71 gibi etkileyici bir doluluk oranı ile 28 milyon yolcu taşıdı. EuroControl verilerine göre 2020 yılını uçuş sayısı bazında Avrupa'nın en yoğun network taşıyıcısı olarak, dünyada ilk 5 havayolu arasında yer aldık. Türk Hava Yolları, bugün 369 (yolcu ve kargo) uçak filosuyla beş kıtada 127 ülkede 276 uluslararası ve 50 yurtiçi olmak üzere dünya çapında 326 noktaya hizmet veren geniş bir uçuş ağına sahip. Dünyanın yaşadığı bu derin kriz esnasında Türk Hava Yolları, güçlü network ağını korumaya devam etti. Ocak-Ağustos 2021 döneminde taşınan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde 49,7 milyon yolcu iken, bu rakam krize rağmen yaklaşık 26 milyona ulaştı. Toplam gelirler 2021'in yılın ilk yarısında 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 67'sine karşılık gelerek 4 milyar dolar seviyesine ulaştı."

        "BU SÜREÇTE HİÇBİR ÇALIŞANIMIZLA YOLLARIMIZI AYIRMADIK"
        Programın ilerleyen dakikalarında dünyanın önemli havayolu şirketleri ile olan rekabet stratejisine de değinen Aycı, "Avrupa'nın en iyi performans gösteren bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak başarımız tesadüf değildir. Aldığımız çok sayıda önlemin yanı sıra, başarımızı çalışanlarımızın özverisine borçluyuz. Diğer havayolları çalışanları işten çıkarmalarla karşı karşıya kalırken, bu süreçte hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadık, diğer taşıyıcılara göre daha iyi hizmet verebilmek ve daha hızlı bir iyileşme sağlamak için personel çıkarmama kararı aldık" açıklamasında bulundu.

        Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası Turkish Cargo'nun performansının da pandemi sürecinde başarıda önemli rol oynadığını belirten Aycı, Turkish Cargo'nun toplam küresel kargo gelirlerindeki pazar payının 2009'da yüzde 0,6'dan 2020'de yüzde 5,1'e yükseldiğini belirtti.

        HER 20 KARGODAN 1'İNİ TURKISH CARGO TAŞIDI
        Şubat 2021 itibarıyla dünya genelinde taşınan her 20 hava kargosundan birini Turkish Cargo tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Aycı, "Kargo gelirleri ise 2021 yılının ilk yarısında 2019 yılına göre iki katının üzerinde bir artış sağladı. 2021'in ikinci çeyreğindeki kâr 114 milyon dolara ulaştı. Turkish Cargo, toplamda 1.150 ton aşıya denk gelen 210 milyon dozdan fazla aşı taşıma başarısı göstererek salgınla mücadelede önemli rol oynadı. Aşılar, toplam 541 uçuşla 40'tan fazla noktaya başarıyla ulaştırıldı. Markamız günlük 40 milyon dozluk bir kapasiteye sahip ve hepsini aynı anda 127 farklı ülkeye teslim edebiliyor" diye konuştu.

        M. İlker Aycı CNN International televizyonunda yayın konuğu olarak katıldığı konuşmasını "Küresel havacılık sektörü bir yılı aşkın süredir bugüne kadarki en büyük kriz ile karşı karşıya kaldı ve tarihin en ağır kayıplarını yaşadı. Diğer küresel taşıyıcılar gibi süreç içerisindeki birçok zorluğa hızla uyum sağladık. Mali istikrarı korumak için hızlı pozisyon aldık ve sonucunda krizi başarılı bir şekilde atlatan havayolları arasında olmaktan gurur duyuyoruz" diyerek tamamladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı Space X fırlatacak
        Haberler Ekonomi M. İlker Aycı Türk Hava Yolları’nın başarısını CNN International'a anlattı
            SON DAKİKA