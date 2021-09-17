M. İlker Aycı Türk Hava Yolları’nın başarısını CNN International'a anlattı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, pandemi sürecindeki iş stratejileri ve istatistikleri hakkında açıklamalarda bulundu. CNN International'da Türk Hava Yolları'nın başarısına yönelik soruları yanıtlayan Aycı, ünlü havacılık uzmanı Richard Quest'in sunduğu Quest's Means Business programına konuk oldu. Aycı, programda Türk Hava Yolları'nın özellikle pandemi sürecinde rakiplerinden nasıl ayrıştığını, pandemiye rağmen yüzde 71 doluluk oranına ulaşarak 28 milyon yolcu taşıdıklarını anlattı.
"2020 YILINI 6,7 MİLYAR DOLAR GELİRLE KAPATTIK"
Aycı programda yaptığı konuşmada, "Türk Hava Yolları olarak 2019 yılının yüzde 50'sine karşılık gelmesine rağmen 2020 yılını 6,7 milyar dolar gelir ve 1,9 milyar dolar EBITDAR (faiz, vergi, amortisman, itfa ve kira/yeniden yapılandırma maliyetleri öncesi kârlar) seviyelerinde bir başarıyla kapattık. Devletimizden nakit yardım almayarak, 2020'de rakiplerimize oranla çok iyi bir performans sergiledik" açıklamalarında bulundu.
Türk Hava Yolları'nın maliyet azaltıcı faaliyetler, yatırım harcamalarını düşürmesi, aktif kapasite ve etkin finansal yönetimi gibi stratejiler sayesinde Avrupa network taşıyıcısı havayolları arasında doluluk oranı, gelirler ve kârlılık açısından pozitif olarak ayrıştığına değinen Aycı, yayında Türk Hava Yolları'nın başarıları hakkında bazı istatistiklere de vurgu yaptı.
"YÜZDE 71 DOLULUK ORANIYLA 28 MİLYON YOLCU TAŞINDI"
Aycı Türk Hava Yolları'nın 2020 yılına ait istatistiklerine de değinerek şu bilgileri paylaştı:
"Önlemler alınırken nakit devlet desteği olmadan, krizi kendi kaynaklarımızla ve operasyonel verimliliğimizle yönettik. 2020 takvim yılı içerisinde Türk Hava Yolları, yüzde 71 gibi etkileyici bir doluluk oranı ile 28 milyon yolcu taşıdı. EuroControl verilerine göre 2020 yılını uçuş sayısı bazında Avrupa'nın en yoğun network taşıyıcısı olarak, dünyada ilk 5 havayolu arasında yer aldık. Türk Hava Yolları, bugün 369 (yolcu ve kargo) uçak filosuyla beş kıtada 127 ülkede 276 uluslararası ve 50 yurtiçi olmak üzere dünya çapında 326 noktaya hizmet veren geniş bir uçuş ağına sahip. Dünyanın yaşadığı bu derin kriz esnasında Türk Hava Yolları, güçlü network ağını korumaya devam etti. Ocak-Ağustos 2021 döneminde taşınan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde 49,7 milyon yolcu iken, bu rakam krize rağmen yaklaşık 26 milyona ulaştı. Toplam gelirler 2021'in yılın ilk yarısında 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 67'sine karşılık gelerek 4 milyar dolar seviyesine ulaştı."