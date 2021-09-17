M. İlker Aycı Türk Hava Yolları’nın başarısını CNN International'a anlattı

"2020 YILINI 6,7 MİLYAR DOLAR GELİRLE KAPATTIK"

Aycı programda yaptığı konuşmada, "Türk Hava Yolları olarak 2019 yılının yüzde 50'sine karşılık gelmesine rağmen 2020 yılını 6,7 milyar dolar gelir ve 1,9 milyar dolar EBITDAR (faiz, vergi, amortisman, itfa ve kira/yeniden yapılandırma maliyetleri öncesi kârlar) seviyelerinde bir başarıyla kapattık. Devletimizden nakit yardım almayarak, 2020'de rakiplerimize oranla çok iyi bir performans sergiledik" açıklamalarında bulundu.

Türk Hava Yolları'nın maliyet azaltıcı faaliyetler, yatırım harcamalarını düşürmesi, aktif kapasite ve etkin finansal yönetimi gibi stratejiler sayesinde Avrupa network taşıyıcısı havayolları arasında doluluk oranı, gelirler ve kârlılık açısından pozitif olarak ayrıştığına değinen Aycı, yayında Türk Hava Yolları'nın başarıları hakkında bazı istatistiklere de vurgu yaptı.