2 büyük gelişme! Altın fiyatları tam gaz gidiyor! Yatırımcılar mutlu, altın fiyatları için o tarih! (İslam Memiş altın yorumu 2021 son dakika)

Yatırımcılar, altın fiyatlarına dair artışın devam edip etmeyeceğini merak ederken, piyasalarda riskten kaçınma aracı olarak öne çıkan altına dair 2 kritik ilerleme kendini gösteriyor. Altın fiyatları ABD'de açıklanacak enflasyon verisine kilitlendi. Ons altın fiyatları haftanın son prosedür gününü satıcı kapatırken, gram altın fiyatları 5 liralık bir bant aralığında sıkışık seyrini sürdürerek 486 liradan günü tamamladı. Ons altın, analistlerin sık sık vurgu yaptığı 1800 dolar psikolojik desteğinin altına sarkarak 1787 dolar civarında konumlandı. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, yılsonu altın tahmini ve analizlerini A Para'da paylaştı.
Yatırımcılar mutlu, altın fiyatları için o tarih!
Piyasalarda 2021 yılının son çeyreğine girilirken, altın fiyatları amacıyla kritik olacak ABD enflasyon verisi 14 Eylül Salı günü açıklanacak. Altın fiyatları yön arayan, kararsız bir görüntü çizerken, Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, yılsonu altın tahmini ve analizlerini A Para'da paylaştı.
KISA NOT: ENFLASYON VERİSİ ALTIN FİYATLARI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Altın, piyasalarda risk ve enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkıyor. Genellikle piyasalarda herhangi bir risk gözlemlendiğinde talep artışı sonrası altın fiyatları yukarı yönlü seyir izliyor. Bununla beraber altın, enflasyon riskine karşı değer koruma aracı olarak kullanılıyor. Enflasyon riski arttığında altın talebi artıyor, risk düştüğünde altın talebi azalıyor.
"ONS ALTIN 1800 DOLAR SEVİYESİNDEN UZAKLAŞMAK İSTEMİYOR"
ABD açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın fiyatları için bir toparlanma söz konusu olduğunu belirten İslam Memiş, "Bununla beraber kar satışları da gördük. Bu hafta 1780-1830 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ons altın 1800 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemiyor" dedi.
İSLAM MEMİŞ: ALTIN ENFLASYON VERİSİ SONRASI KENDİNE YÖN TAYİN EDECEK
Ons altın fiyatlarının ABD'de açıklanacak enflasyon verisi görmeden kendine yön belirlemek istemediğini ifade eden Memiş, "Ons altın Salı günü kendine daha yeni bir yön belirleyebilir. Enflasyon rakamları yüksek gelirse, ons altın yükselişini 1850 dolar seviyesine kadar sürdürebilir. Ancak beklentilerin altında açıklanan bir enflasyon verisi söz konusu olursa, düşüş 1765 dolar seviyesine kadar geri çekilmeler görebiliriz" diye konuştu.