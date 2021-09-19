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    • Ekonomi
    • 20.09.2021 08:46
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    • 20.09.2021 08:46
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    Sigortalı, sigortasız, ev hanımı olan annelere maddi yardım nasıl alınır? 325 Euro aylık ödeme hesabınıza yatıyor!

    Proje için başvurular ise SGK.gov.tr adresi üzerinden 25 Haziran tarihi itibariyle başlanmıştı. Projenin 0-24 ay aralığında çocuk sahibi ve sigortalı çalışan, iş hayatına geri dönecek veya yeni girecek anneleri kapsadığını belirtilirken aylık yaklaşık 325 euro hibe desteği sağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanmaya başladı. Proje ile kadınlara toplamda 25.472.000 Avro (€) mali destek aktarılacaktır.

    takvim.com.tr
    325 Euro aylık ödeme hesabınıza yatıyor! Annelere maddi yardım nasıl alınır?

    SGK'nın AB fonu desteği sayesinde uygulayacağı, çalışan annelerin iş hayatına devam etmesini sağlamak suretiyle yürüteceği 'Evde Çocuk Bakım Projesi' üç pilot ilde uygulanacak. Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 325 avro Çalışan Anne Desteği sağlıyor. Destek miktarı 2021 senesinde 325 avrodur, 2022 senesinde 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Peki, sigortalı, sigortasız, ev hanımı olan annelere maddi yardım nasıl alınır?

    ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ

    Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 325 avro Çalışan Anne Desteği sağlıyor. Destek miktarı 2021 yılında 325 avrodur, 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Proje kayıtları devam ediyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ KAYIT SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAKICI EĞİTİM TEŞVİKİ

    Bakıcı Eğitim Teşviki ile toplam 6.000 eğitimli çocuk bakıcısına mali destek yapılacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden kadınlardan (0-36 ay çocuk bakım eğitimini kapsayan) çocuk bakımı kursunu 10 Kasım 2019'dan sonra tamamlayan ve MEB onaylı sertifikasını ibraz edenlere tek seferlik 200 Avro (€)' ya kadar eğitim teşviki sağlanmaktadır.

    BAKICI EĞİTİM TEŞVİKİ DESTEĞİ KAYIT SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        EĞİTİMLİ ÇOCUK BAKICILARININ TEŞVİKİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ NEDİR?

        Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanmaya başladı. Proje ile kadınlara toplamda 25.472.000 Avro (€) mali destek aktarılacaktır.

        Projenin amaçları:

        • Kadınların işgücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek,

        • Çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak,

        • Ebeveynlerin çocuklarını eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları ve çocuk bakıcılarını sigortalı olarak çalıştırmaları konusunda farkındalık artırmak,

        • Eğitimli çocuk bakıcılığının insana yakışır bir düzeyde olmasını sağlayarak çocuk bakıcılığı sektörünü desteklemek.

        Proje kapsamında iki farklı grup hibe desteğinden faydalanmaktadır:

        • Eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (Çalışan Anne Desteği),

        • Çocuk bakım

        YARARLANMA ŞARTLARI

        Destekten yararlanma şartları ise şöyle; Anne ve bakıcı aynı ilde ikamet edecek ve Türk vatandaşı olacak. Annenin başvurudan 1 gün dahi önce de olsa sigortalı çalışıyor olması gerekiyor. Annenin en fazla asgari ücretin brüt tutarının iki katına kadar yaklaşık 2 bin 500 TL'den yüksek brüt gelire sahip olmaması gerekiyor. Çocuk bakıcısı en az ilkokul mezunu olmalı. Anne ve çocuk bakıcısı arasında birinci derece akrabalık ilişkisi olmamalı. Annenin proje kapsamında başka birinin çocuğu için çocuk bakıcı beyan edilmemiş olması gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Sigortalı, sigortasız, ev hanımı olan annelere maddi yardım nasıl alınır? 325 Euro aylık ödeme hesabınıza yatıyor!
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