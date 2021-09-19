Sigortalı, sigortasız, ev hanımı olan annelere maddi yardım nasıl alınır? 325 Euro aylık ödeme hesabınıza yatıyor!

SGK'nın AB fonu desteği sayesinde uygulayacağı, çalışan annelerin iş hayatına devam etmesini sağlamak suretiyle yürüteceği 'Evde Çocuk Bakım Projesi' üç pilot ilde uygulanacak. Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 325 avro Çalışan Anne Desteği sağlıyor. Destek miktarı 2021 senesinde 325 avrodur, 2022 senesinde 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Peki, sigortalı, sigortasız, ev hanımı olan annelere maddi yardım nasıl alınır?
ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ
Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu bütçenize aylık 325 avro Çalışan Anne Desteği sağlıyor. Destek miktarı 2021 yılında 325 avrodur, 2022 yılında 350 avroya çıkacaktır. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere fazladan 50 avro ödenmektedir. Proje kayıtları devam ediyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
BAKICI EĞİTİM TEŞVİKİ
Bakıcı Eğitim Teşviki ile toplam 6.000 eğitimli çocuk bakıcısına mali destek yapılacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ikamet eden kadınlardan (0-36 ay çocuk bakım eğitimini kapsayan) çocuk bakımı kursunu 10 Kasım 2019'dan sonra tamamlayan ve MEB onaylı sertifikasını ibraz edenlere tek seferlik 200 Avro (€)' ya kadar eğitim teşviki sağlanmaktadır.