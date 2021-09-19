Sigortalı, sigortasız, ev hanımı olan annelere maddi yardım nasıl alınır? 325 Euro aylık ödeme hesabınıza yatıyor!

YARARLANMA ŞARTLARI

Destekten yararlanma şartları ise şöyle; Anne ve bakıcı aynı ilde ikamet edecek ve Türk vatandaşı olacak. Annenin başvurudan 1 gün dahi önce de olsa sigortalı çalışıyor olması gerekiyor. Annenin en fazla asgari ücretin brüt tutarının iki katına kadar yaklaşık 2 bin 500 TL'den yüksek brüt gelire sahip olmaması gerekiyor. Çocuk bakıcısı en az ilkokul mezunu olmalı. Anne ve çocuk bakıcısı arasında birinci derece akrabalık ilişkisi olmamalı. Annenin proje kapsamında başka birinin çocuğu için çocuk bakıcı beyan edilmemiş olması gerekiyor.